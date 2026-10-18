Séville rappelle à Mourinho l'un des pires moments de sa carrière

José Mourinho n'a toujours pas oublié la défaite de la Roma face au Séville FC, en finale de la Ligue Europa 2023 à Budapest, le technicien portugais estimant que son équipe avait été victime d'une injustice lors de cette rencontre, suivie d'une sanction de l'UEFA.

Le club andalou se rend ce dimanche sur la pelouse de la Maison Blanche, dans le cadre de la neuvième journée de Liga.

Durant son passage sur le banc du Real Madrid, Mourinho a signé 7 victoires pour une seule défaite face au club andalou au stade Santiago-Bernabéu, tandis qu'il a perdu une fois et concédé un match nul à l'extérieur, en plus du match nul en finale à Budapest, qu'il a finalement perdue aux tirs au but.

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Les racines de cette animosité remontent à la finale de la Ligue Europa 2023, lorsque Mourinho avait qualifié la prestation de l'arbitre anglais Anthony Taylor de « vol », contestant plusieurs de ses décisions au cours de la rencontre.

Mourinho déclarait alors : « En finale européenne, je ne m'attendais pas à cela. Il suffit de voir la bouche d'Ibañez pour tout comprendre, et de voir Lamela, qui a raté un penalty et aurait dû être expulsé. Il suffit de voir que l'équipe qui a le mieux joué en première période est celle qui a terminé avec trois cartons jaunes. Pellegrini tombe et reçoit un carton jaune, alors qu'Ocampos simule et n'en reçoit aucun. »

« Une honte et une malédiction »

La colère du technicien portugais ne s'est pas limitée à la critique des décisions arbitrales : il a affronté Taylor dans les couloirs du stade de Budapest après la rencontre, lui adressant des propos virulents, parmi lesquels « c'est une putain de honte » et « tu es une putain de catastrophe », selon ce qui figure dans la plainte de l'arbitre.

Parmi les motifs de contestation de Mourinho figurait le penalty non accordé à la Roma à la suite d'une main de Fernando, dans la surface de réparation sévillane en seconde période, alors que le score était de 1-1.

Au bout du compte, le club andalou a décroché le titre aux tirs au but, après le brio de son gardien marocain Yassine Bounou, qui a renforcé son record dans la compétition.

L'UEFA a sanctionné Mourinho d'une suspension de 4 matches, en raison de son comportement envers l'arbitre. Le technicien portugais, qui dirigeait encore la Roma à l'époque, avait répliqué : « Si je parlais, j'écoperais de 10 matches de suspension. »

Depuis cette rencontre, Mourinho n'a cessé d'évoquer ce qui s'est passé à Budapest, relançant ainsi le duel entre lui et le Séville FC, devenu pour lui un adversaire associé à l'un des moments les plus controversés de sa carrière d'entraîneur, selon le quotidien espagnol « AS ».







