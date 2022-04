Séville : Martial hué par ses propres supporters, Lopetegui minimise

La vie n'est pas toute rose pour Anthony Martial cette saison. L'international français a quitté Manchester United en janvier pour rejoindre le FC Séville dans l'espoir de retrouver une étincelle perdue et du temps de jeu, mais le Français est confronté à des difficultés familières en Espagne et devient la cible des huées de ses propres supporters.

Lopetegui défend Martial, à demi-mot

L'attaquant de 26 ans n'a inscrit qu'un seul but en 540 minutes de jeu avec le club andalou depuis le début de son prêt, ce qui a conduit les spectateurs à s'impatienter devant le manque de finition du Français. Les huées pleuvent sur Martial et même son entraîneur actuel, Julen Lopetegui, admet qu'il n'y a pas grand-chose à faire contre ces railleries, car les supporters sont libres de donner leur avis sur ceux qui ne sont pas performants.

Manchester United : Martial monnaie d'échange pour une star ?

L'ancien entraîneur du Real Madrid et de l'Espagne, Lopetegui, a déclaré à AS qu'il était interrogé sur les sifflets dirigés vers Martial : "C'est le football d'élite et les gens sont libres et peuvent s'exprimer comme ils le souhaitent. En tant qu'entraîneur, je dois l'aider à réaliser sa meilleure version de lui-même. Il est aussi un professionnel et doit faire sa part et s'adapter à ce que nous lui demandons."

Retour à la case départ ?

Il n'y a aucune obligation d'achat incluse dans l'accord de prêt ayant envoyé Anthony Martial de Old Trafford au stade Ramon Sanchez Pizjuan lors du mercato hivernal. Il semble peu probable à ce stade que Séville explore l'option de mettre en place un transfert permanent, avec une équipe qui est toujours à la recherche d'une place dans le top 4 et d'une qualification en Ligue des champions cette saison, déjà liée à d'autres cibles offensives.

Le futur de Martial reste en suspens

Cette situation va probablement forcer Anthony Martial à revenir en Angleterre, où il était hors des plans de l'entraîneur avant son départ. Manchester United est également à la recherche d'un autre attaquant, et possède l'international français lié par un contrat jusqu'en 2024, mais on s'attend à ce qu'ils explorent d'autres options lorsqu'ils cherchent à trouver une source de buts confirmée pour remplir ce rôle de numéro 9.