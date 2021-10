Séville : Julen Lopetegui encense encore Jules Koundé

Dans un entretien accordé à Marca, l'entraîneur du Séville FC s'est félicité de la mentalité de son international français, toujours exemplaire.

Depuis ses débuts aux Girondins de Bordeaux, ses performances sont suivies par les plus grands clubs européens. Désormais international français et joueur du Séville FC, Jules Koundé est promis à un avenir doré. Âgé de 22 ans, le défenseur central, très courtisé l'été dernier, est finalement resté en Andalousie pour poursuivre sa progression linéaire. En grand professionnel, le natif de Paris reste impliqué à 100% sur ses objectifs avec le club espagnol. Une exemplarité soulignée par son entraîneur.

"Il progresse et il le mérite. C'est encore un jeune joueur, qui a passé un été compliqué, mais qui est ici et à 100% focalisé sur le club. Il doit penser à avoir et maintenir la même attitude avec laquelle il est arrivé. Les yeux écarquillés, désireux d'apprendre et s'améliorer", a confié l'Espagnol Julen Lopetegui, dans un entretien accordé à Marca.

"Jules a une attitude fantastique"

Pour l'heure, son exemplarité fait le bonheur du Séville FC, mais jusqu'à quand ? Encore jeune, il aura largement le temps d'y penser... Mais pas tout de suite, comme l'a martelé son entraîneur. "Il n'a que 22 ans et a une longue carrière devant lui, ce n'est pas encore un vétéran. Jules a une attitude fantastique, et donc il doit rester".

L'été dernier, Julen Lopetegui s'était déjà exprimé au sujet de celui qui était titulaire jeudi soir lors de la victoire de la France face à la Belgique (3-2), se félicitant de pouvoir compter une saison de plus sur son prometteur défenseur central. "Pour moi, en tant qu'entraîneur, le fait que Jules reste est positif. Avec l'évolution qu'il a eue au cours de ces deux années, c'est positif, sans aucun doute. Nous avons confiance qu'il continuera à grandir avec nous et, surtout, à être performant, ce qui est le plus important."