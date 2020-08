Séville et Wolves finissent le travail, Bale domine l’Eintracht… Le résumé de la soirée en Ligue Europa

Les quatre dernières rencontres des 8es de finale de la Ligue Europa se sont tenues ce jeudi. Les équipes receveuses sont toutes passées.

Comme c’était déjà le cas la veille, il ne faisait pas bon de se déplacer, ce jeudi en 8es de finale retour de la . Les visiteurs sont tous passés à la trappe, tandis que les locaux ont assuré leur qualification pour le prochain tour. Et le prochain tour c’est le Final 8, programmé à partir de lundi en .

Deux équipes de étaient d’ailleurs en course pour atteindre les quarts de finale ce jeudi. Seulement une seule d’entre elle a su tirer son épingle du jeu, à savoir le . L’équipe de Peter Bosz a signé un nouveau succès face aux Rangers, pour l’emporter 4-1 sur l’ensemble des deux matches.

Pour ce qui est de la formation de l’ , elle n’a pas été capable de signer la remontada face aux Helvètes de Bâle. Les demi-finalistes de l’édition 2018/19 se sont même encore inclinés sur le score de 1 à 0 suite à une réalisation de Fabian Frei en fin de partie.

frappe un joli coup

La rencontre la plus indécise de la soirée s’est jouée au Moulineux et a vu Wolverhampton prendre la mesure de l’ . Après le 1-1 de l’aller, les hommes de Nuno Espirito ont pris la mesure des Grecs sur le plus petit des écarts. Raul Jimenez a scoré le seul but du match sur pénalty.

Enfin, notons le succès convaincant du face à l’ . Les Andalous n’ont pas tremblé dans cette rencontre, l’emportant 2-0 avec des réalisations de Regullion et de En-Nesyri. Le club espagnol peut légitimement croire en 6e consécration dans cette compétition.