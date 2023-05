A l'aller, la Juventus avait accroché miraculeusement le match nul (1-1) en égalisant à la dernière seconde au terme d'une rencontre globalement dominée par les Espagnols. Cette demi-finale retour promettait donc énormément, étant tout à fait indécise.

Et elle allait le rester jusqqu'au bout de la nuit. Dès la 15e minute, Bounou sauvait les siens sur une tête magnifique et puissante de Gatti, laissé trop seul à la retombée d'un corner de Fagioli. Dominée dans le jeu, la Juve était encore proche du hold-up peu après la demi-heure de jeu.

Servi dos au but, Kean se jouait de Badé grâce à sa puissance et frappe fort croisé. Bounou déviait du bout du pied et le ballon s'écrasait sur le poteau droit.

La première période avait d'ailleurs été passionnante entre deux équipes qui n'ont jamais refusé le jeu. En seconde, la Juve trouvait la faille.

Séville ratait complètement sa sortie de balle et Rabiot pouvait servir Vlahovic de la tête. Le Serbe arrivait à se défaire de Gudelj, profitait d'un raté de Badé pour piquer son ballon devant Bounou.

Mais les Andalous allaient égaliser dix minutes plus tard. Lamela qui se battait bien à l'entrée de la surface pour décaler Suso, qui éliminait Locatelli avant d'envoyer une énorme frappe en pleine lucarne pour le 1-1.

Le match allait ensuite partir en prolongations. Et à la 95e minute, Séville renversait le match grâce à un entrant. C'est en effet Erik Lamela qui était décisif. L'ancien de Tottenham était seul à la réception d'un centre de Bryan Gil et trompait Szczesny d'une tête décroisée parfaite. Plus rien n'allait être marqué dans cette partie et Séville, grand spécialiste de l'Europa League, s'impose donc et s'invite en finale du tournoi !