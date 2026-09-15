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Séville - Barcelone, avant-match de Liga : tout ce qu’il faut savoir

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Raphinha
L. Yamal
A. Gordon

Avant-match complet de Séville contre Barcelone en Liga. Nous évoquons la tactique, les nouvelles des équipes, la forme du moment et bien plus encore.

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LaLiga - Journée 7
Estadio R. Sanchez Pizjuan

Le match Séville-Barcelone débutera le 19 septembre 2026 à 15h00 EST et 19h00 GMT.

Le Barça est dans une forme inquiétante pendant que ses poursuivants observent

Champion en titre, Barcelone affiche une forme étincelante sur la scène nationale comme en Europe. L'équipe d'Hansi Flick a remporté ses cinq matches de championnat et a inscrit 21 buts dans le même temps. Elle s'est parfois montrée irrésistible, avec un trio offensif fluide, permutant sans cesse et semant le chaos, même sans utiliser d'avant-centre de métier. Le capitaine du club Raphinha est dans la forme de sa vie dans un rôle de faux numéro 9, la nouvelle recrue Anthony Gordon est déjà en train de devenir l'un des chouchous du public grâce à ses prestations infatigables sur le côté gauche, et le talisman Lamine Yamal continue de malmener les défenseurs du côté gauche.

FBL-ESP-LIGA-LEVANTE-BARCELONAGetty Images

Séville va beaucoup mieux après une saison 2025-2026 compliquée

Les hôtes ont eux aussi bien commencé. Avec trois victoires en cinq matches, Séville occupe la sixième place du classement encore naissant de la Liga. La seule ombre au tableau jusqu'ici a été une défaite à domicile contre l'Atlético de Madrid. C'est déjà une énorme amélioration par rapport à la saison dernière, lorsqu'il avait terminé 13e au classement et affiché le quatrième pire bilan à domicile de la division. Il s'agit toutefois du test ultime en ce début de saison, face à un trio offensif redoutable capable de marquer à partir de rien.

Sevilla FC v Valencia CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Statistiques clés et nouvelles des blessures

  • Les cinq derniers face-à-face en Liga ont produit 26 buts.
  • Raphinha, de Barcelone, compte déjà six buts et trois passes décisives en Liga cette saison.
  • Les huit derniers buts de Séville, toutes compétitions confondues, ont tous été inscrits par des joueurs différents.

Compositions probables

Séville (442) : Vlachodimos ; Iglesias, López, Salas, Suazo ; Sierra, Agoume, Fofana, Correia ; Stassin, Romero.

Barça (433) : Joan García ; Eric García, Cubarsí, Martin, Espart ; López, Rodri, Pedri ; Yamal, Raphinha, Gordon.

Nouvelles des équipes et effectifs

FC Séville vs FC Barcelone Équipes probables

Entraineur

  • Luis García Plaza

Séville sera privé de Ruben Vargas sur blessure avant cette rencontre, et l'équipe de Luis Garcia n'a aucun joueur suspendu répertorié à ce stade. D'autres mises à jour sont attendues à l'approche du coup d'envoi.

Barcelone se déplace avec deux préoccupations liées aux blessures. Roony Bardghji et Frenkie de Jong sont tous deux indisponibles pour Hansi Flick, même si la profondeur de l'effectif a permis à l'équipe de ne pas souffrir de leur absence en termes de résultats.

Forme

SEV

SEV - Forme

RAY
V2-1
ATH
V1-3
ATM
D1-3
ESP
N1-1
VAL
V1-0
But marqué (encaissé)
8/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
BAR

BAR - Forme

ATH
V2-0
RAY
V5-2
VAL
V0-5
FEY
V5-1
LEV
V2-4
But marqué (encaissé)
21/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Séville a enregistré trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches de Liga. Sa sortie la plus récente a été une victoire 1-0 à domicile contre Valence le 11 septembre, et il a également décroché un succès 3-1 à l'extérieur sur la pelouse de l'Athletic Bilbao en août. Sa seule défaite sur cette série est survenue contre l'Atlético de Madrid, qui l'a battu 3-1 au Pizjuan le 29 août. Sur ces cinq matches, Séville a marqué six buts et en a encaissé six.

Barcelone a remporté chacun de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, entre la Liga et la Ligue des champions, en inscrivant 17 buts et en n'en concédant que deux. Son match le plus récent a été une victoire 4-2 sur le terrain de Levante le 13 septembre, et l'équipe a également inscrit cinq buts à Feyenoord et à Valence durant cette série. L'équipe de Flick reste sur deux clean sheets de suite à l'extérieur et ne montre aucun signe de ralentissement.

Bilan des confrontations directes

Face à face

FC SévilleNulFC Barcelone
1
0
4
LaLiga
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
5
FC Séville badge
FC Séville
SEV
2
FDM
LaLiga
FC Séville badge
FC Séville
SEV
4
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
1
FDM
LaLiga
FC Séville badge
FC Séville
SEV
1
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
4
FDM
LaLiga
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
5
FC Séville badge
FC Séville
SEV
1
FDM
LaLiga
FC Séville badge
FC Séville
SEV
1
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
2
FDM
9Buts marqués17
Matchs au-delà des 2.5 buts5/5
Les deux équipes ont marqué5/5

La rencontre la plus récente entre ces clubs remonte à mars 2026, lorsque Barcelone s'est imposé 5-2 à domicile en Liga. Avant cela, Séville avait battu Barcelone 4-1 au Pizjuan en octobre 2025, sa seule victoire lors des cinq dernières confrontations directes. Barcelone a remporté trois de ces cinq rencontres, tandis que Séville a signé une victoire et une défaite à domicile sur cette période.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
5500214+1715
V
V
V
V
V
2
Real MadridReal MadridRMA
5401144+1012
V
D
V
V
V
3
Bétis SévilleBétis SévilleBET
540176+112
V
V
D
V
V
4
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
5311115+610
D
V
V
N
V
5
Atlético MadridAtlético MadridATM
5311106+410
V
D
V
N
V
6
FC SévilleFC SévilleSEV
531186+210
V
N
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
523096+39
N
V
V
N
N
8
Espanyol BarceloneEspanyol BarceloneESP
521285+37
V
N
D
D
V
9
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
521276+17
N
V
V
D
D
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
52129907
V
D
V
D
N
11
OsasunaOsasunaOSA
521258-37
D
D
V
V
N
12
Real SociedadReal SociedadRSO
6213611-57
D
V
N
V
D
13
LevanteLevanteLEV
512279-25
D
N
V
N
D
14
GetafeGetafeGET
512236-35
N
N
D
V
D
15
Celta VigoCelta VigoCEL
604236-34
N
N
N
D
D
16
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
5113814-64
D
V
D
N
D
17
MalagaMalagaMAL
503228-63
N
N
D
N
D
18
VillarrealVillarrealVIL
5023710-32
D
D
D
N
N
19
ElcheElcheELC
5023613-72
N
D
D
D
N
20
FC ValenceFC ValenceVAL
5014110-91
D
D
D
D
N
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

Au classement actuel de la Liga, Barcelone occupe la première place tandis que Séville est cinquième.

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