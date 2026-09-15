LaLiga - Journée 7 19 sept. 2026 - 15:00 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Le match Séville-Barcelone débutera le 19 septembre 2026 à 15h00 EST et 19h00 GMT.

Le Barça est dans une forme inquiétante pendant que ses poursuivants observent

Champion en titre, Barcelone affiche une forme étincelante sur la scène nationale comme en Europe. L'équipe d'Hansi Flick a remporté ses cinq matches de championnat et a inscrit 21 buts dans le même temps. Elle s'est parfois montrée irrésistible, avec un trio offensif fluide, permutant sans cesse et semant le chaos, même sans utiliser d'avant-centre de métier. Le capitaine du club Raphinha est dans la forme de sa vie dans un rôle de faux numéro 9, la nouvelle recrue Anthony Gordon est déjà en train de devenir l'un des chouchous du public grâce à ses prestations infatigables sur le côté gauche, et le talisman Lamine Yamal continue de malmener les défenseurs du côté gauche.

Getty Images

Séville va beaucoup mieux après une saison 2025-2026 compliquée

Les hôtes ont eux aussi bien commencé. Avec trois victoires en cinq matches, Séville occupe la sixième place du classement encore naissant de la Liga. La seule ombre au tableau jusqu'ici a été une défaite à domicile contre l'Atlético de Madrid. C'est déjà une énorme amélioration par rapport à la saison dernière, lorsqu'il avait terminé 13e au classement et affiché le quatrième pire bilan à domicile de la division. Il s'agit toutefois du test ultime en ce début de saison, face à un trio offensif redoutable capable de marquer à partir de rien.

Getty Images

Statistiques clés et nouvelles des blessures

Les cinq derniers face-à-face en Liga ont produit 26 buts.

Raphinha, de Barcelone, compte déjà six buts et trois passes décisives en Liga cette saison.

Les huit derniers buts de Séville, toutes compétitions confondues, ont tous été inscrits par des joueurs différents.

Compositions probables

Séville (442) : Vlachodimos ; Iglesias, López, Salas, Suazo ; Sierra, Agoume, Fofana, Correia ; Stassin, Romero.

Barça (433) : Joan García ; Eric García, Cubarsí, Martin, Espart ; López, Rodri, Pedri ; Yamal, Raphinha, Gordon.

Nouvelles des équipes et effectifs

Séville sera privé de Ruben Vargas sur blessure avant cette rencontre, et l'équipe de Luis Garcia n'a aucun joueur suspendu répertorié à ce stade. D'autres mises à jour sont attendues à l'approche du coup d'envoi.

Barcelone se déplace avec deux préoccupations liées aux blessures. Roony Bardghji et Frenkie de Jong sont tous deux indisponibles pour Hansi Flick, même si la profondeur de l'effectif a permis à l'équipe de ne pas souffrir de leur absence en termes de résultats.

Forme

Séville a enregistré trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches de Liga. Sa sortie la plus récente a été une victoire 1-0 à domicile contre Valence le 11 septembre, et il a également décroché un succès 3-1 à l'extérieur sur la pelouse de l'Athletic Bilbao en août. Sa seule défaite sur cette série est survenue contre l'Atlético de Madrid, qui l'a battu 3-1 au Pizjuan le 29 août. Sur ces cinq matches, Séville a marqué six buts et en a encaissé six.

Barcelone a remporté chacun de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, entre la Liga et la Ligue des champions, en inscrivant 17 buts et en n'en concédant que deux. Son match le plus récent a été une victoire 4-2 sur le terrain de Levante le 13 septembre, et l'équipe a également inscrit cinq buts à Feyenoord et à Valence durant cette série. L'équipe de Flick reste sur deux clean sheets de suite à l'extérieur et ne montre aucun signe de ralentissement.

Bilan des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces clubs remonte à mars 2026, lorsque Barcelone s'est imposé 5-2 à domicile en Liga. Avant cela, Séville avait battu Barcelone 4-1 au Pizjuan en octobre 2025, sa seule victoire lors des cinq dernières confrontations directes. Barcelone a remporté trois de ces cinq rencontres, tandis que Séville a signé une victoire et une défaite à domicile sur cette période.

Classement

Au classement actuel de la Liga, Barcelone occupe la première place tandis que Séville est cinquième.