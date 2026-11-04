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Atletico de Madrid v FC Bayern München - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Christian Guinin
Traduit par

Seuls trois joueurs le devancent : Lennart Karl intègre un cercle très fermé après son but en Ligue des champions

Ligue des Champions
L. Karl
Atlético Madrid vs Bayern Munich
Atlético Madrid
Bayern Munich

Grâce à son but contre l’Atlético de Madrid, Lennart Karl a rejoint un cercle très fermé.

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Son but pour ouvrir le score face aux Rojiblancos mardi soir était déjà le cinquième inscrit par Karl en Ligue des champions depuis le début de sa carrière.

À 18 ans et 254 jours, Karl est désormais le quatrième plus jeune joueur de l’histoire à atteindre ce total dans la compétition. Seuls Lamine Yamal, du FC Barcelone (17 ans et 291 jours), Kylian Mbappé, du Real Madrid (18 ans et 120 jours), et Raúl, légende des Blancos (18 ans et 162 jours), étaient plus jeunes que le joueur offensif du Bayern Munich lorsqu’ils ont inscrit leur cinquième but en Ligue des champions.

Il s’agissait du premier but de Karl dans la compétition cette saison. Il avait inscrit ses quatre autres buts, dont un historique, la saison précédente. Toutes compétitions confondues, le joueur de 18 ans compte deux buts et deux passes décisives en 13 matches officiels en 2026-2027.

Karl n’a toutefois pas fait parler de lui uniquement pour son but. Sa célébration, lors de laquelle il a porté les deux mains à ses oreilles en mimant un « bla-bla », a également beaucoup retenu l’attention des médias.

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Pourquoi Lennart Karl a-t-il fait ce geste après son but contre l’Atlético de Madrid ?

Car, en théorie, cette pique adressée à ses détracteurs pourrait aussi avoir visé, entre autres, Uli Hoeneß, président d’honneur du Bayern et figure tutélaire du club. Celui-ci avait en effet contribué à lancer les récents débats publics autour du joueur de 18 ans.

Dans un entretien accordé à Welt am Sonntag, il avait déclaré au sujet de Karl : « J’ai décidé d’avoir une discussion sérieuse avec lui. » Karl était « encore loin d’être une superstar. Les jeunes joueurs ont besoin d’humilité. Les comparaisons avec Olise ne lui font manifestement pas de bien : il y a encore un monde entre eux. […] Les jeunes joueurs ont aussi besoin de pression. Je ne sais pas, par exemple, si l’on rend service à Lennart Karl en le prenant toujours dans ses bras. »

Karl a, en revanche, reçu le soutien de son coéquipier Manuel Neuer, qui a appelé, après la victoire contre l’Atlético, au micro de DAZN, à ne pas en faire toute une affaire : « Lenny est un élément très important de l’équipe. Il fait partie du groupe et nous sommes donc heureux pour lui. Nous lui souhaitons toujours de faire le meilleur match possible et de réaliser de belles performances. Il l’a encore montré aujourd’hui », a déclaré Neuer pour défendre son jeune coéquipier. Le joueur de 40 ans a tranché : « Il n’y a rien à discuter, ni même à évoquer. »

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