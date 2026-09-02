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Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Youth LeagueGetty Images Sport
Andreas Koenigl

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Seulement trois jours après son départ de l’Atlético ! Un jeune joueur signe au Real Madrid

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J. Rajado
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Le jeune joueur Jorge Rajado a signé un contrat avec le rival de la ville, le Real Madrid, après son départ de l’Atletico Madrid. C’est ce qui ressort d’une publication sur son profil Instagram, dans laquelle on le voit portant un maillot des Merengue.

Le Real aurait, selon as , sérieusement tenté de recruter l’attaquant de 20 ans, auteur de quatre buts en 16 matches la saison dernière avec l’Atletico C et qui s’était également illustré en UEFA Youth League, alors qu’il pouvait être engagé librement.

« Après 11 ans, il est temps pour moi de dire au revoir à l’Atletico Madrid », avait annoncé Rajado le 30 août seulement. « Il est difficile de décrire ce que je ressens, car je suis arrivé ici enfant et j’ai pratiquement grandi dans ce club. »

Rajado aurait passé à l’Atleti « une partie très importante de ma vie et j’en emporte énormément de souvenirs. J’ai vécu de très beaux moments, d’autres moins beaux, mais j’ai appris de chacun d’eux. »

Il n’est « pas facile de quitter un endroit qui a été ma maison pendant onze ans, mais je pars aussi très fier d’avoir porté ce maillot et défendu cet écusson. Merci pour tout ce que vous m’avez donné durant ces années. »

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