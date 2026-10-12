« Je veux toujours jouer au football aussi souvent que possible, car c’est ce que j’aime le plus », expliquait Ilkay Gündogan en septembre 2025 dans un message émouvant adressé aux supporters de Manchester City, justifiant ainsi son départ libre pour Galatasaray Istanbul. Malgré son âge avancé, il se sentait encore en forme et ajoutait : « Je crois vraiment pouvoir continuer à jouer à un haut niveau dans une équipe de Ligue des champions. » Le joueur, aujourd’hui âgé de 35 ans, pouvait en outre évoluer pour son club préféré depuis l’enfance, « dans un pays qui compte tant pour moi ». Pour accompagner sa signature, il avait publié peu auparavant une photo de lui enfant, coiffé d’une casquette de Gala.

Presque exactement 13 mois plus tard, les rêves de Gündogan se sont pourtant envolés. Le temps de jeu auquel il tient tant est pratiquement tombé à zéro : onze maigres minutes réparties sur deux matches. Dernièrement, il est resté sur le banc pendant l’intégralité de six rencontres consécutives de Süper Lig. Sans surprise, la frustration prend aujourd’hui le pas sur le bonheur de porter le maillot du club qu’il aime depuis l’enfance. Il était néanmoins étonnant de voir ce joueur expérimenté, d’ordinaire si posé, perdre ainsi son sang-froid en public samedi.

Interrogé sur sa préparation pour les retrouvailles avec son ancien club, le FC Barcelone, mardi en Ligue des champions, Gündogan a répondu sèchement après avoir de nouveau passé 90 minutes sur le banc face à Kasimpasa : « Je ne joue pas, alors pourquoi serais-je prêt ? » Comme on pouvait s’y attendre, ses propos ont suscité une vive polémique dans la presse turque et parmi les supporters, toujours prompts à s’enflammer. L’entraîneur de Galatasaray, Okan Buruk, s’est donc empressé d’apaiser la situation. « Je pense que les propos d’Ilkay ont été mal compris. Il était peut-être un peu tendu après le match parce qu’il s’était échauffé sans finalement entrer en jeu », a-t-il déclaré, selon le journaliste Burhan Can Terzi, avant de souligner : « Je n’y ai pas accordé beaucoup d’importance, car Ilkay s’entraîne bien et attend de jouer. »

Pour Gündogan, l’affaire n’est toutefois probablement pas close. Un départ semble se rapprocher. Sa relégation sur le banc n’est cependant pas non plus arrivée sans signes avant-coureurs.

Ilkay Gündogan critiqué : les signes avant-coureurs de sa place sur le banc

Peu après son arrivée, accueillie avec ferveur par les supporters, il était déjà clair que Gündogan aurait du mal à s’imposer durablement sur les rives du Bosphore. Le milieu de terrain, autrefois véritablement adulé par Pep Guardiola pour sa technique et son intelligence balle au pied, éprouvait visiblement des difficultés d’adaptation. Pourtant, après son retour chez les Skyblues à la suite de son année au Barça, il avait encore joué régulièrement. Il avait terminé la saison avec pas moins de 54 apparitions, dont 33 en Premier League et dix en Ligue des champions. Un joueur encore aussi actif n’allait-il pas, logiquement, obtenir une place de titulaire dans un championnat turc au niveau incontestablement inférieur ? Beaucoup ont dû le penser, et Gündogan aussi, manifestement, à en juger par son message d’adieu.

Une erreur d’appréciation, comme il est vite apparu. Certes, Gündogan jouait au moins régulièrement, mais il était loin d’être un titulaire indiscutable. Sur ses 32 apparitions en championnat et en Ligue des champions, il est entré en jeu douze fois et a été remplacé quinze fois. Désormais, voir son numéro s’afficher sur le panneau lumineux des changements relève presque de l’exception. Les critiques, que son coéquipier Leroy Sane connaît lui aussi, sont les mêmes dans la presse, chez les consultants et sur les réseaux sociaux, hier comme aujourd’hui : Gündogan serait trop lent, pèserait trop peu sur le jeu et manquerait de condition physique.

« On connaît ses lacunes depuis deux mois et demi, et puis on fait entrer İlkay, qui est totalement absent sur le terrain. Certains, au centre d’entraînement, disent qu’il ne court pas assez vite », déclarait par exemple l’ancien international turc Nihat Kahveci après les cinq minutes disputées par Gündogan lors du premier match de Ligue des champions contre le Sporting Lisbonne, il y a quelques semaines. Dans la foulée, la femme de Gündogan s’est accrochée en ligne avec des supporters déçus de Cim Bom. Face à des insultes parfois virulentes visant son mari sur les réseaux sociaux, elle a répondu avec défi : « Si vous voulez savoir pourquoi Ilkay ne joue pas, demandez à votre entraîneur, pas à moi. »

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Le contrat du joueur au gros salaire arrive à échéance : Ilkay Gündogan dément une rumeur

Selon les informations qui circulent, une prolongation du contrat de Gündogan, qui expire en fin de saison, est exclue. Le quotidien turc Sabah rapporte même que Gala souhaiterait le voir partir cet hiver. Le club de la métropole turque voudrait se séparer au plus vite de sa vedette vieillissante, ne serait-ce que pour retirer de sa masse salariale ses émoluments annuels, estimés à 4,5 millions d’euros. Buruk ne semblerait par ailleurs pas disposé à lui confier de nouveau un rôle plus important d’ici la fin de la saison.

De son côté, Gündogan a assuré à Mundo Deportivo qu’il n’envisageait pas de partir. « Les rumeurs de transfert sont fausses. Je veux rester ici après le mercato d’hiver et tout donner pour remporter un autre titre avec Galatasaray. » Autre indice suggérant une fausse information : l’article en question ne citait aucun club susceptible de l’accueillir.

Cet été, un ancien club allemand ambitieux pourrait lui offrir une porte de sortie. Il ne s’agit pas du BVB, mais du 1. FC Nuremberg, pensionnaire de deuxième division. Après un début de saison tonitruant, marqué par un football offensif impressionnant sous la direction de Miroslav Klose et grâce à une politique de transferts et à un travail de formation remarquables, le club franconien occupe la deuxième place du classement avec 17 points en sept matches.

Ilkay Gündogan : un retour à son ancien amour ?

Gündogan avait commencé sa carrière professionnelle au club en 2009, et les rumeurs d’un éventuel retour circulent depuis des années. Il faut dire qu’il évoque lui-même régulièrement cette possibilité en public. « Bien sûr que je peux envisager de revenir. Quel que soit le rôle. Encore un ou deux ans comme joueur, ou peut-être comme dirigeant, comme entraîneur, je ne sais pas. Tout est possible », déclarait Gündogan dans un entretien accordé à Sky en juillet.

Pour que ce retour de l’enfant du club, qui ferait battre le cœur des amoureux du football et surtout des supporters du FCN, se concrétise, une montée en Bundesliga serait sans doute nécessaire. Des retrouvailles dès cet hiver auraient de toute façon été improbables en raison de l’obstacle financier, à moins que Galatasaray ne résilie le contrat de Gündogan contre toute attente. Un prêt ne constituerait pas non plus une solution provisoire. Les statuts de la FIFA prévoient qu’à la fin d’un prêt, un professionnel doit encore disposer d’au moins un an de contrat avec son club d’origine, ou d’une option correspondante, afin d’éviter qu’il ne soit écarté et se retrouve ensuite sans club.

Si Gündogan devait effectivement prendre son mal en patience et accepter sa situation pendant encore six mois, il pourrait rejoindre gratuitement Nuremberg cet été, pour enfin retrouver, auprès de son ancien amour, ce qu’il aime le plus : jouer au football.

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