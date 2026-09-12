



Ilkay Gündogan n’a passé que onze minutes sur le terrain avec Galatasaray Istanbul depuis le début de cette saison, certes encore assez jeune, avant le match contre Kocaelispor dimanche (19 heures) en Süper Lig. Après une entrée en jeu lors du premier match de championnat contre Corum FK (2-2), il n’a ensuite disputé que six minutes lors de la défaite 3-1 contre le Sporting Lisbonne.

De vives critiques ont ensuite émergé à l’encontre de l’ancien capitaine de l’équipe d’Allemagne. Un expert s’en est pris au manque de vitesse du milieu de terrain, tandis que sur les réseaux sociaux, des fans ont réclamé son départ.

Les dirigeants de Galatasaray ne prêtent sans doute pas trop attention aux commentaires sur les réseaux sociaux, mais ils seraient apparemment arrivés à la même conclusion. Comme le rapporte le journal turc antigouvernemental à forte audience Sözcu, les responsables du champion de Turquie envisageraient de vouloir se séparer cet hiver d’un trio emmené par Gündogan.

Pourquoi Ilkay Gündogan ne joue-t-il plus à Galatasaray ?

Outre Gündogan, l’ancien joueur de Schalke Kaan Ayhan, né à Gelsenkirchen, et Wilfried Singo en feraient également partie. Ayhan (31 ans) ne compte qu’une seule minute de jeu cette saison et n’a pas été inscrit pour la Ligue des champions, tandis que le défenseur Singo, âgé de 25 ans, est jusqu’ici celui qui a le plus joué parmi ce trio : 41 minutes.

Le journaliste Ibrahim Seten a également indiqué sur la chaîne YouTube 343 Digital que le trio figurerait sur une sorte de liste des départs. Il a aussi révélé une prétendue prochaine destination pour Gündogan. Selon lui, l’ancien joueur vedette de Manchester City et du FC Barcelone serait tenté par la MLS ou l’Arabie saoudite.

Gündogan avait rejoint son club de cœur, Galatasaray, à l’automne 2025. Alors qu’il avait encore disputé 38 matches toutes compétitions confondues la saison passée (2 buts, 5 passes décisives), il ne joue quasiment aucun rôle jusqu’ici dans l’exercice actuel. La raison serait purement tactique et sportive, du moins rien n’indique un conflit ou autre avec l’entraîneur Okan Buruk.



