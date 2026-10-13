Le Bayern Munich vit une première période à oublier sur la pelouse de Viking Stavanger en Ligue des champions. Il n’a pas fallu deux minutes pour que le ballon finisse une première fois au fond des filets de Jonas Urbig, qui remplace Neuer dans le but des visiteurs : sur un corner, Gianni Stensness s’est imposé dans l’axe de la surface et a placé sa tête dans le coin droit. La situation a encore empiré pour les Munichois, pourtant dominateurs, lorsque le grand outsider norvégien a doublé la mise avant la pause : au terme d’un contre magnifiquement mené, Peter Christiansen a pris le meilleur sur Nathaniel Brown avec intelligence et a conclu d’une frappe rasante et précise à 20 mètres.

Alors que les dirigeants du Bayern Max Eberl et Jan-Christian Dreesen affichaient des visages fermés en tribune, le consultant Christoph Kramer n’a pas mâché ses mots. Selon lui, l’ouverture du score a été « un stimulant absolu pour l’euphorie » et le Bayern aurait facilement pu l’éviter.

Le champion du monde 2014 a d’abord souligné qu’il était « un grand fan de la façon de jouer du Bayern sous Vincent Kompany ces dernières années ». Mais il a ajouté : « Surtout à l’extérieur, il faut calmer le stade dans les premières minutes et parfois envoyer le ballon en tribune. Seulement dans les premières minutes ! Pour ne pas se retrouver dans une situation où tout un stade se met à y croire dur comme fer. »

Mais le Bayern avait tenté dès le départ de se défaire du pressing de Viking en jouant au ballon. Cela a immédiatement mal tourné lorsque le défenseur central Min-jae Kim a perdu le ballon près du poteau de corner, dès la première minute, face à des joueurs locaux montés très haut. Jonathan Tah a dégagé le centre qui a suivi en corner, et celui-ci a débouché sur le but encaissé.

Par la suite, le Bayern n’a transformé sa domination qu’en de rares occasions dangereuses, si bien que Kramer a estimé que Stavanger « ne mène pas 2-0 ici de façon complètement imméritée ». Pour l’ancien joueur, la relance et le manque de créativité constituaient surtout un problème.

Getty Images

« Upamecano ferait du bien au jeu offensif du Bayern, même s’il est défenseur central », a déclaré Kramer. Kompany a effectivement fait entrer le Français pour la seconde période. Ismael Saibari et Alphonso Davies sont également entrés en jeu.