Seulement 99 passes… Des statistiques embarrassantes qui traduisent l’impuissance du Paraguay face à la France

Lors d’un match serré des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, remporté par la France face au Paraguay (1-0), les statistiques reflètent la domination écrasante des Bleus.

Avec seulement 99 passes réussies sur l’ensemble de la rencontre, les Paraguayens ont été étouffés par une pression française intense et une grande maîtrise technique, tandis que les Bleus ont réalisé 510 passes, d’après les données de Foot Mercato.

Cet écart considérable illustre la difficulté rencontrée par les hommes de l’entraîneur Daniel Garnerio à se créer des occasions face à la défense française.

Outre ce volume de jeu impressionnant, d’autres indicateurs confirment la domination française : les Bleus ont par ailleurs inscrit leur 150^e but en Coupe du monde – un seuil atteint seulement par le Brésil, l’Allemagne et l’Argentine – tout en dominant la possession à 76 %, leur meilleur taux depuis que les statistiques d’Opta existent (1966).

Autre statistique frappante : le Paraguay n’a pas touché le ballon dans la surface française en première période, avant que Kylian Mbappé ne scelle l’issue de la rencontre sur penalty.

Prochaine étape : un quart de finale face au Maroc, programmé jeudi soir.