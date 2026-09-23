Lorsque Jürgen Klopp a dévoilé sa première liste la semaine dernière, il avait réservé de nombreuses surprises. Le nouveau sélectionneur de l’Allemagne a convoqué pas moins de 16 débutants dans son groupe de 44 joueurs, et même un joueur qui, au moment de sa nomination, n’avait disputé aucun match depuis plus de cinq mois : Serge Gnabry.





L’attaquant de 31 ans s’était gravement blessé aux adducteurs à la mi-avril. Il va donc manquer non seulement le sprint final de la saison avec le Bayern Munich et la Coupe du monde en Amérique du Nord, mais aussi la préparation et le début de saison. Gnabry n’a fêté son retour que le lendemain de l’annonce de la liste. Lors de la victoire 7-0 contre l’Union Berlin, il a joué 13 minutes.

Le fait que Klopp l’ait tout de même retenu pour l’équipe d’Allemagne constitue un signe de confiance tout à fait notable. D’autant que, aux côtés de Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala et Finn Dahmen, Gnabry fait même partie des quatre seuls joueurs autorisés à rester pendant toute la trêve internationale.

Gnabry a un temps incarné la stagnation du football allemand

Chez certains non-sélectionnés, la gestion particulière de Gnabry par Klopp, associée à certaines justifications de ses refus, a dû susciter de l’étonnement. Deniz Undav est absent parce que, selon Klopp, il « n’est pas encore vraiment entré dans sa saison ». Malgré des problèmes au tendon d’Achille, Undav a tout de même disputé six matches et délivré quatre passes décisives. Leroy Sané, qui avait de son côté joué chaque match officiel de Galatasaray cette saison, n’a quant à lui « pas encore vraiment pris ses marques », selon Klopp.

Les deux n’ont vraiment pas convaincu ces derniers temps. Que le sélectionneur s’en passe et préfère tester de nouveaux visages encore vierges est compréhensible. Mais Gnabry est assurément encore moins « entré dans cette saison » et a encore moins « pris ses marques » qu’Undav et Sané. Il n’a pas de rythme de compétition et est encore très loin d’être à 100 % sur le plan physique. La différence : contrairement aux deux titulaires du onze de départ du Mondial aujourd’hui ignorés, Klopp semble visiblement avoir avec Gnabry l’idée de base qu’il peut jouer un rôle important dans le nouveau départ de la Mannschaft.

Gnabry bénéficie sans doute aussi du fait d’avoir manqué le Mondial honteux et d’être ainsi perçu par Klopp et par le public comme moins marqué. Et ce, alors qu’à 31 ans, il se situe depuis longtemps déjà dans une tranche d’âge plutôt avancée pour un footballeur. En réalité, dans ce groupe de 44 joueurs, seuls le capitaine Joshua Kimmich (lui aussi 31 ans) et le nouveau vieux gardien titulaire Marc-Andre ter Stegen (34 ans) sont plus âgés que Gnabry.

Dans l’ensemble, l’évolution qu’a connue Gnabry ces derniers temps est notable. Il n’y a pas si longtemps, lui aussi restait notoirement très contesté. En sélection, mais surtout au Bayern. Trop cher, trop souvent blessé, et ainsi de suite. À l’image de Sané, ou encore de Leon Goretzka et parfois même de Kimmich, Gnabry incarnait la stagnation du football allemand.

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Serge Gnabry a réalisé une grande saison avec le Bayern Munich

Au printemps 2025 encore, il était considéré au Bayern comme un candidat au départ. Puis le destin s’est montré particulièrement clément avec lui. Thomas Müller est parti à Vancouver, Jamal Musiala s’est gravement blessé, et les Munichois ne voulaient pas s’offrir une recrue coûteuse. Serge, nous aurions une place de titulaire au poste de numéro 10 à te proposer ! Et Gnabry a saisi cette chance inattendue.

Il a cumulé 21 contributions décisives la saison passée et a apporté une dimension supplémentaire au jeu munichois comme électron libre entre Harry Kane, Michael Olise et Luis Diaz. C’est surtout en Ligue des champions qu’il a livré plusieurs performances remarquables. Lors de la victoire contre le Paris Saint-Germain en phase de ligue, Gnabry a disputé une première période pratiquement parfaite avant d’être remplacé à la pause à cause de l’expulsion de Diaz. Il a également brillé en huitième de finale contre l’Atalanta Bergame et en quart de finale contre le Real Madrid. Entre-temps, il s’est produit ce qui semblait longtemps impensable : Gnabry a signé en février un nouveau contrat avec le Bayern (jusqu’en 2028).

Seule sa grave blessure juste avant le moment décisif de la saison l’a stoppé. Qu’aurait-il été possible de faire en demi-finale contre le PSG avec un Gnabry dans la forme de son duel de phase de ligue face au PSG ?

Vincent Kompany : « Nous n’avons pas oublié à quel point il était bon »

Pendant que Gnabry travaillait à son retour ces derniers mois, la concurrence s’est intensifiée au Bayern à son poste de prédilection dans le milieu offensif. Après sa grande Coupe du monde, les Munichois ont recruté Ismael Saibari en provenance du PSV Eindhoven pour 50 millions d’euros. Dans le même temps, Musiala s’est de nouveau rapproché ces derniers temps de sa meilleure forme. Michael Olise et Lennart Karl peuvent eux aussi évoluer dans l’axe.

Alors que le retour de Gnabry se dessinait contre l’Union, l’entraîneur Vincent Kompany assurait : « Nous n’avons pas oublié à quel point il était bon la saison dernière. » À condition que Gnabry « retrouve son niveau, tous les autres à ce poste devront eux aussi être bons », a estimé Kompany. « On retrouvera alors cette dynamique de concurrence positive. C’est ce que nous voulons au final. »

Grâce à la confiance que lui accorde Klopp, Gnabry se trouve désormais dans la situation confortable de pouvoir poursuivre sa remontée au sein de la sélection. « Pour moi, c’est un très grand plus qu’il m’emmène avec lui et que je puisse ainsi continuer à garder le rythme », a déclaré Gnabry. Il est tout à fait possible qu’il fête aussi son retour avec l’Allemagne lors de l’un des quatre matches.



