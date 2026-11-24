Partager Suivez GOAL sur Google

Le Sénégal a été rétabli dans son titre de champion de la Coupe d'Afrique des nations 2025 après que le Tribunal arbitral du sport a annulé la décision qui avait attribué le trophée au Maroc. À l'unanimité, le tribunal a jugé que l'arbitre avait agi dans le cadre de sa « seule autorité » en faisant reprendre la finale chaotique à Rabat, après que les Sénégalais ont quitté le terrain en signe de protestation en janvier.

Publicité

Le TAS annule l'attribution du titre au Maroc

Le Sénégal a obtenu gain de cause dans son recours contre la décision qui l'avait privé du titre 2025, mettant fin à une bataille juridique d'environ dix mois. Les Sénégalais avaient battu le Maroc, pays hôte, 1-0 après prolongation lors de la finale de janvier, grâce à un but décisif de Pape Gueye.

Mais le 17 mars, une commission d'appel de la Confédération africaine de football (CAF) avait jugé que le Sénégal avait enfreint le règlement de la compétition en quittant le terrain pour protester et avait attribué la victoire au Maroc sur le score de 3-0. Selon BBC Sport, une formation de trois arbitres du TAS a examiné l'affaire à Lausanne le 8 octobre.

La « seule autorité » de l'arbitre a été décisive

La formation a approuvé à l'unanimité la décision de l'arbitre Jean-Jacques Ndala de faire reprendre le match après le retour des Sénégalais sur le terrain. Dans un communiqué, le TAS a indiqué que « la décision de l'arbitre de reprendre le match ou de l'arrêter relevait définitivement de sa seule autorité ».

« En sifflant la reprise du jeu, l'arbitre a estimé que les conditions pour reprendre le match étaient réunies : les deux équipes étaient de nouveau sur le terrain et toutes deux avaient exprimé leur volonté de reprendre », ajoute le communiqué.

Publicité Publicité

Le déroulement d'une finale chaotique

La controverse a éclaté dans le temps additionnel de la seconde période. Quelques instants après qu'un but de la tête d'Ismaila Sarr a été refusé au Sénégal pour une faute sur Achraf Hakimi, Ndala a accordé un penalty au Maroc après qu'El Hadji Malick Diouf a retenu Brahim Diaz. Pape Thiaw, alors sélectionneur du Sénégal, a emmené plusieurs joueurs dans le tunnel en signe de protestation.

Related Topics

Lorsque le jeu a repris après une interruption de plus de 15 minutes, Edouard Mendy a arrêté la tentative de panenka de Diaz, avant que Gueye ne marque en prolongation. Après le verdict du TAS, le président de la CAF, Patrice Motsepe, s'est engagé à respecter la décision du tribunal , mettant fin à ce long différend.

Le Sénégal célèbre, le Maroc n'a pas encore réagi

La fédération sénégalaise de football a célébré le verdict sur les réseaux sociaux en publiant une photo de la remise du trophée, accompagnée de la légende « encore et toujours champions d'Afrique ».

Publicité

La fédération marocaine n'a pas encore réagi, et cette décision a peu de chances de clore le débat parmi ses supporters. Les deux nations sont déjà qualifiées pour l'édition 2027 de la compétition.