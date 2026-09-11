Après que le quotidien espagnol AS a fait état jeudi de premiers progrès dans les discussions, Romano a indiqué quelques heures plus tard que tous les détails entre les Merengue et le clan du milieu de terrain de 21 ans ont été pleinement négociés.

Le nouveau contrat doit courir au moins jusqu’en 2031. Romano évoque même une durée jusqu’en 2032. Au sein de l’effectif, le Turc atteint ainsi des dimensions aujourd’hui presque inégalées : seul la recrue estivale Yan Diomande, pour laquelle le club a déboursé la coquette somme de 125 millions d’euros, possède un contrat encore plus long, jusqu’en 2033.

Pour Güler, cette signature imminente marque l’accession définitive à l’élite du club. Le contrat initial, signé à l’été 2023 lors de son transfert en provenance de Fenerbahce, courait encore jusqu’en 2029.

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Quelle indemnité de transfert le Real Madrid a-t-il versée à Fenerbahce pour Arda Güler ?

À l’époque, le Real avait versé une indemnité de transfert de 28 millions d’euros à Istanbul. Un investissement qui s’est depuis longtemps avéré plus que rentable. Avec une valeur marchande actuelle de 90 millions d’euros, le gaucher domine sans contestation le classement des footballeurs turcs les plus chers. Parallèlement à cette prolongation, ce statut se répercute désormais aussi sur son salaire : le salaire jusque-là estimé à cinq millions d’euros par an de Güler va connaître une hausse drastique, selon les informations avancées.

Sportivement, le jeune joueur s’est rendu indispensable pas à pas. La saison passée, il a compilé 20 contributions décisives en 51 matches officiels et s’est progressivement imposé dans le onze de départ.

Même sous les ordres du nouvel entraîneur en chef Jose Mourinho, le joueur offensif a confirmé ses ambitions : il a débuté trois des quatre premiers matches de championnat et a à chaque fois inscrit un but et délivré une passe décisive. En Ligue des champions, seule une suspension après un carton rouge héritée de la saison précédente l’a freiné lors du succès 2-1 contre l’Inter Milan.