Lors de la saison passée du Werder Brême, difficile car passée en grande partie à lutter pour le maintien, Marco Grüll a été l’un des joueurs qui ont souvent eu le plus de mal. En 33 apparitions en Bundesliga, l’Autrichien n’a cumulé que quatre implications directes sur des buts. Entre fin octobre 2025 et la fin de la saison à la mi-mai 2026, un but lors du 4-1 sur le terrain de l’Union Berlin début mars a même constitué l’unique statistique offensive de Grüll. Un bilan assez maigre pour un joueur offensif.

Il est donc d’autant plus étonnant de voir à quel point Grüll, parfois déjà considéré comme un candidat au départ durant l’été, a démarré en fanfare l’exercice 2026/27. Il a déjà dépassé ses chiffres de la saison précédente après seulement quatre journées et compte déjà six implications sur des buts en championnat (deux buts, quatre passes décisives).

Harry Kane, Serhou Guirassy, Luis Diaz, Deniz Undav : le phénomène du Werder les relègue tous plus ou moins nettement dans l’ombre jusqu’à présent. Le seul à pouvoir rivaliser avec Grüll à ce stade certes très précoce de la saison n’est autre que Michael Olise. Avec la superstar du Bayern Munich, qui compte lui aussi six implications directes sur des buts (quatre réalisations, deux passes décisives), le Brêmois partage la première place du classement des meilleurs réalisateurs de Bundesliga.

Que disait récemment l’entraîneur du Werder, Thioune, au sujet de Grüll ?

« Je ne sais pas si, au Werder Brême, nous avons déjà vu Marco Grüll dans une meilleure forme », a déclaré l’entraîneur Daniel Thioune après le dernier match avant la trêve internationale, lorsque Grüll, avec un but et deux passes décisives, a contribué de manière décisive à la spectaculaire remontée du Werder, conclue par un important succès 3-2 à domicile contre le FC Augsbourg. Après un beau dribble, il avait réduit l’écart à 1-2 avec beaucoup de conviction, puis, après une passe préalable pour l’égalisation de Niclas Füllkrug certes arrivée de manière plutôt heureuse, il a finalement encore délivré un intelligent ballon en retrait au buteur victorieux Mitchell Weiser.

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C’était déjà la deuxième prestation de gala de Grüll à domicile dans ce début de saison, puisqu’il avait déjà brillé lors du 3-1 contre le participant à la Ligue des champions, le RB Leipzig, début septembre, avec un but et une passe décisive. En plus de son statut en forte hausse au Werder, Grüll a reçu une autre récompense pour sa grande forme : il a de nouveau été appelé avec la sélection autrichienne pour la première fois depuis dix mois et après avoir manqué la Coupe du monde.

Lui qui a emprunté une voie plutôt inhabituelle vers les sommets pour un international. Car Grüll n’a jamais évolué chez les jeunes de l’un des grands clubs autrichiens. Il a bien eu « à 13 ou 14 ans » l’occasion « d’intégrer une académie. Mais je préférais rester à la maison, parce que je me sentais tout simplement mieux au village avec mes amis et ma famille », a expliqué Grüll après son transfert au Werder en 2024 dans un entretien accordé à Bild. Au lieu de jouer au plus haut niveau chez les jeunes, il a très tôt évolué dans le football adulte, rejoignant à 17 ans le club autrichien de troisième division TSV St. Johann, où il est rapidement devenu titulaire.

Marco Grüll n’a pas emprunté la voie classique vers les sommets

À l’époque, il n’était pas encore professionnel, jouait au football en parallèle et travaillait normalement. D’abord comme vendeur chez un détaillant d’articles de sport, mais il lui est devenu « à un moment donné gênant vis-à-vis de mes collègues de ne pas pouvoir travailler le samedi en permanence. Alors je suis passé à la poste. » Son quotidien à l’époque : distribuer le courrier de 7 heures à 14 heures, puis s’entraîner, et être libre le week-end pour les matches. « On l’apprécie totalement différemment quand il n’y a soudain plus que le football », a-t-il souligné, insistant sur le fait que la vie de professionnel, au vu de son parcours, ne pourrait jamais aller de soi pour lui.

À peine âgé de 20 ans et toujours pensionnaire de la troisième division autrichienne, Grüll s’est donné avant la saison 2018/19 une dernière chance de réaliser son rêve de devenir professionnel. « Maintenant ou jamais, sinon j’aurais fait autre chose et je serais peut-être encore à la poste », a-t-il raconté. Mais cela a fonctionné : après une phase aller exceptionnelle avec 19 buts en 17 matches de troisième division, le SV Ried, alors pensionnaire de deuxième division, l’a attiré au début de l’année 2019. Il s’y est imposé immédiatement et a accédé un an et demi plus tard à l’élite avec le club. En 2021 a suivi son transfert vers le grand club autrichien du Rapid Vienne, et depuis 2024, Grüll porte le maillot du Werder.

Après une première saison correcte dans l’élite allemande et le faible exercice passé, rien ne laissait présager pendant la préparation estivale à quel point Grüll allait entamer spectaculairement la saison 2026/27. D’autant que la concurrence offensive s’est considérablement accrue pour le joueur de 28 ans, considéré au Werder ces deux dernières années comme un véritable polyvalent classique et utilisé tantôt en pointe, tantôt à droite, tantôt à gauche, tantôt en soutien de l’attaquant, avec les arrivées prestigieuses d’Eren Dinkci, Niclas Füllkrug et Cedric Itten. En outre, il n’avait nullement convaincu dans les semaines précédant le début de saison, ce qui n’a toutefois pas perturbé Grüll.

Quelles sont les qualités de Marco Grüll au Werder Brême ?

Il a un « style de jeu pour lequel je dois déjà être en pleine possession de mes moyens », a-t-il expliqué après le match contre Augsbourg, dans lequel il a été élu homme du match. « C’est pour cela que je préfère performer pendant la saison. » Et c’est exactement ce que Grüll a fait ces derniers temps de manière impressionnante, aidant énormément le Werder grâce à ses deux plus grandes qualités — une grande vitesse et une finition exquise avec un bon mélange de puissance et de technique.

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« On le perçoit toujours comme un joueur d’effectif », a récemment fait remarquer Thioune, soulignant que Grüll était parfois sous-estimé. « On est toujours content qu’il travaille avec assiduité, qu’il respecte les consignes tactiques et qu’il soit fondamentalement toujours fiable — mais aucun footballeur n’a envie d’entendre cela à son sujet », a développé l’entraîneur de Brême, avant de révéler que lui et son staff avaient aussi un peu poussé Grüll dans la direction qu’il a désormais prise : « Nous lui avons peut-être signalé qu’il pouvait maintenant aussi montrer les qualités qu’il possède », a ainsi expliqué Thioune.

Samuel Mbangula, recruté l’an dernier pour la coquette somme de dix millions d’euros à la Juventus Turin et actuellement prêté au FC Bologne, ne manque en tout cas à personne à Brême à l’heure actuelle. Mbangula aurait été un concurrent majeur pour Grüll, qui profite aussi du fait que Thioune le laisse désormais enchaîner avec constance à ce qui est supposément sa meilleure position, sur l’aile gauche. « Repique de la gauche vers l’intérieur et conclure du droit, c’est son arme », soulignait déjà cet été le directeur du secteur professionnel du Werder, Peter Niemeyer. Avant que Grüll ne signe ce départ canon, qui peut, dans l’idéal, servir de base à ce qui serait peut-être la meilleure saison de sa carrière jusqu’ici.