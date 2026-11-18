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Jan-Christian Dreesen, président du directoire du Bayern, a pris la défense d’Uli Hoeneß, figure tutélaire du club, dans le débat autour de Jamal Musiala, tout en soulevant des questions.

Hoeneß avait récemment exprimé sur la Bayerischer Rundfunk des doutes au sujet de Musiala en raison de ses dysfonctionnements neurologiques . « Il a une maladie qui ne se guérit pas facilement, mais qui peut être relativement maîtrisée par des médicaments. Reste à savoir s’il retrouvera un jour le niveau de performance qu’il avait… » Sans terminer sa phrase, Hoeneß a ajouté : « Mais il continue à toucher de l’argent. Imaginez que le Bayern remette maintenant son contrat en question et dise : ce qu’il est capable de faire aujourd’hui ne correspond plus à ce qui était prévu dans le contrat. »

Hoeneß avait parfois été critiqué publiquement pour s’être avancé sur ce sujet délicat. Selon Dreesen, la figure tutélaire du Bayern a pourtant « abordé le sujet avec sensibilité », comme il l’a souligné mercredi lors d’un événement organisé par l’Abendzeitung : « Je crois qu’Uli Hoeneß était avant tout animé par une chose : l’inquiétude pour le club, mais aussi la responsabilité envers le joueur. »

Dreesen a ajouté : « Nous avons tous aussi une responsabilité envers le club. Nous espérons que Jamal reviendra. Il lui faudra certainement du temps. Nous évaluerons la situation et nous nous réunirons avec sa famille et son entourage professionnel. Soit nous nous réjouirons de retrouver le Jamal d’avant, soit, s’il devient un autre joueur en chemin, il faudra discuter ensemble. » Dreesen n’a pas précisé de quoi il voudrait alors discuter, ni à quel moment il jugerait un tel échange nécessaire.

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Jamal Musiala devrait faire son retour contre Cologne

Début 2025, Musiala avait signé un contrat très rémunérateur jusqu’en 2030, susceptible de lui rapporter jusqu’à 30 millions d’euros par saison. Quelques mois plus tard, il s’est fracturé le péroné lors de la Coupe du monde des clubs et a été absent pendant plusieurs mois. Depuis son retour, au début de cette année, Musiala n’a pas retrouvé son niveau d’avant et a été gêné par diverses blessures.

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Plus récemment, le joueur offensif de 23 ans a été absent pendant environ sept semaines en raison d’une déchirure d’une fibre musculaire, contractée à l’échauffement avant le match de l’équipe nationale allemande contre les Pays-Bas en septembre. Dreesen s’attend désormais à son retour contre le 1. FC Cologne : « À ma connaissance, il jouera vendredi. »

Le retour de Musiala serait particulièrement nécessaire, puisque trois joueurs offensifs, Luis Diaz, Ismael Saibari et Serge Gnabry, sont actuellement absents, tout comme Alphonso Davies, capable d’évoluer à plusieurs postes . Vincent Kompany fera lui aussi son retour, comme l’a confirmé Dreesen . Le Belge de 40 ans avait récemment été absent en raison des suites de son effondrement, après lequel une irritation des méninges avait été diagnostiquée.