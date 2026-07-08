« Ses décisions sont suspectes »… Un responsable de l’administration Trump lève le voile sur les coulisses de la décision concernant la bataille de Wologun

Andrew Giuliani, directeur exécutif du groupe de travail de la Maison Blanche chargé de la Coupe du monde 2026, a lancé une nouvelle attaque contre l'arbitre brésilien Rafael Klaus. Ce dernier avait expulsé l'attaquant américain Folarin Balogun lors du match des seizièmes de finale contre la Bosnie-Herzégovine, avant que cette décision ne soit finalement annulée.

Mercredi à Washington, lors d’une conférence de presse, Giuliani a d’abord affirmé que Klaus faisait l’objet d’une enquête pour suspicion de manipulation de résultats, avant de reculer et de nuancer son propos en déclarant : « Il n’a pas été accusé de délit, c’est clair. Je dis simplement que cette situation rappelle une enquête menée il y a quelques années au Brésil sur l’attribution irrégulière de cartons rouges. C’est la vérité. »

Giuliani, fils de l’ancien maire de New York Rudy Giuliani, avait auparavant laissé entendre que le carton rouge reçu par Balogun « pourrait être un moyen frauduleux de contrôler le match sur le terrain ».

Selon le journal britannique Mirror, il faisait ainsi écho à l’affaire de trucage présumé qui a secoué le Brésil en 2024, lorsque l’homme d’affaires américain John Textor, propriétaire du club de Botafogo, a accusé des arbitres après la perte de terrain de son équipe dans la course au titre. L’affaire avait été portée devant le Sénat brésilien, mais Klaus n’avait pas été officiellement inculpé ni convoqué pour témoigner.

En revanche, la Fédération brésilienne de football et la FIFA ont pris la défense de l’arbitre brésilien, affirmant qu’il « avait toujours fait preuve des plus hauts standards de professionnalisme et d’intégrité ».

L’expulsion de Balugon a provoqué un tollé parmi les supporters et l’affaire a même alerté le président Donald Trump, qui a appelé le président de la FIFA, Gianni Infantino, pour exprimer son mécontentement. Quelques heures plus tard, la commission disciplinaire indépendante de la FIFA a suspendu la sanction infligée à Balugon, lui permettant de participer au huitième de finale contre la Belgique.

Malgré la présence de Balogun sur la pelouse, les États-Unis ont été battus 4-1 et éliminés, ce qui n’a pas empêché Giuliani de maintenir la pression sur l’arbitre brésilien.

Le responsable américain a ajouté : « Lorsque l’on ajoute les cartons rouges irréguliers à l’utilisation de la technologie vidéo, les arbitres de la Coupe du monde doivent savoir qu’il n’est pas possible d’appliquer le VAR de la manière dont il a été utilisé à la 64e minute contre Balogun. Il aurait dû le savoir, c’est clair comme de l’eau de roche. »

Il a conclu : « Lors de votre formation d’arbitre, cela suscite de sérieux doutes de voir le système vidéo mal utilisé, comme à la 64e minute sur une faute de contact tout à fait normale ; il n’aurait jamais dû être employé de la sorte. »