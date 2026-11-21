Partager Suivez GOAL sur Google

Le Paris Saint-Germain a encaissé un coup dur face à Nice, ce samedi, en Ligue 1 : son joueur vedette s'est sérieusement blessé au genou droit et a dû quitter la pelouse sur une civière, en larmes.

Publicité

Le Français Désiré Doué s'est blessé à la 41e minute. Sur une action offensive, il s'est effondré après avoir mal posé le pied sur le ballon, son genou droit se pliant de manière inquiétante, sans aucun contact direct avec un joueur niçois.

La scène a semé la panique parmi ses coéquipiers, tandis que ses cris de douleur résonnaient dans tout l'Allianz Riviera, faisant craindre une blessure grave.

Doué avait donné l'avantage au Paris Saint-Germain à la 32e minute en inscrivant le deuxième but de son équipe, parachevant ainsi la remontée parisienne, avant que sa joie ne laisse place à une scène douloureuse quelques minutes plus tard seulement.

Visiblement en proie à une vive douleur, le joueur s'est couvert le visage des deux mains pendant son évacuation sur civière, une image qui a renforcé les inquiétudes quant à la nature de sa blessure et à la durée de son éventuelle indisponibilité.

Publicité Publicité

Aucune confirmation officielle n'a encore été donnée concernant le diagnostic médical ou la gravité de la blessure de l'ailier français, mais les images de sa chute, la manière dont son genou s'est plié et la difficulté avec laquelle il a quitté la pelouse ont suscité une vive inquiétude au sein du club parisien. Doué, qui n'était plus en mesure de poursuivre la rencontre, a cédé sa place à Ferran Torres et doit désormais passer les examens médicaux nécessaires afin de déterminer l'étendue des dégâts.

Related Topics

Ligue 1 correspond Monaco vs AJ Auxerre DAZN Regardez en direct sur DAZN Molotov Ligue1+

Lille vs Lyon DAZN Regardez en direct sur DAZN Molotov Ligue1+

Lens vs Toulouse DAZN Regardez en direct sur DAZN Molotov Ligue1+

Strasbourg vs Brest DAZN Regardez en direct sur DAZN Molotov Ligue1+

Paris FC vs Angers DAZN Regardez en direct sur DAZN Molotov

Lorient vs Rennes DAZN Regardez en direct sur DAZN Molotov Ligue1+

Marseille vs Le Mans DAZN Regardez en direct sur DAZN Molotov Ligue1+













Cette blessure survient à un moment délicat pour le Paris Saint-Germain, qui pourrait se retrouver privé d'un autre joueur influent, quelques semaines seulement après la grave blessure au genou droit du Géorgien Khvicha Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia s'était blessé lors du match face au FC Barcelone, le 20 octobre, conclu par une victoire 4-2 du club espagnol, avant de se faire opérer.

Publicité

La blessure de Kvaratskhelia avait déjà inquiété le staff technique quant aux options offensives disponibles. Et si les examens venaient à confirmer la gravité de la blessure de Doué, synonyme d'une longue absence, l'équipe pourrait faire face à une nouvelle crise au poste d'ailier, d'autant que le joueur français est l'un des éléments importants de l'effectif.

Pour autant, la durée de son absence reste incertaine, et il est impossible de se prononcer sur la nature de la blessure avant les résultats des examens médicaux et l'annonce officielle du club.