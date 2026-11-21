Le Paris Saint-Germain a encaissé un coup dur face à Nice, ce samedi, en Ligue 1 : son joueur vedette s'est sérieusement blessé au genou droit et a dû quitter la pelouse sur une civière, en larmes.
Le Français Désiré Doué s'est blessé à la 41e minute. Sur une action offensive, il s'est effondré après avoir mal posé le pied sur le ballon, son genou droit se pliant de manière inquiétante, sans aucun contact direct avec un joueur niçois.
La scène a semé la panique parmi ses coéquipiers, tandis que ses cris de douleur résonnaient dans tout l'Allianz Riviera, faisant craindre une blessure grave.
Doué avait donné l'avantage au Paris Saint-Germain à la 32e minute en inscrivant le deuxième but de son équipe, parachevant ainsi la remontée parisienne, avant que sa joie ne laisse place à une scène douloureuse quelques minutes plus tard seulement.
Visiblement en proie à une vive douleur, le joueur s'est couvert le visage des deux mains pendant son évacuation sur civière, une image qui a renforcé les inquiétudes quant à la nature de sa blessure et à la durée de son éventuelle indisponibilité.
Aucune confirmation officielle n'a encore été donnée concernant le diagnostic médical ou la gravité de la blessure de l'ailier français, mais les images de sa chute, la manière dont son genou s'est plié et la difficulté avec laquelle il a quitté la pelouse ont suscité une vive inquiétude au sein du club parisien. Doué, qui n'était plus en mesure de poursuivre la rencontre, a cédé sa place à Ferran Torres et doit désormais passer les examens médicaux nécessaires afin de déterminer l'étendue des dégâts.
Cette blessure survient à un moment délicat pour le Paris Saint-Germain, qui pourrait se retrouver privé d'un autre joueur influent, quelques semaines seulement après la grave blessure au genou droit du Géorgien Khvicha Kvaratskhelia.
Kvaratskhelia s'était blessé lors du match face au FC Barcelone, le 20 octobre, conclu par une victoire 4-2 du club espagnol, avant de se faire opérer.
La blessure de Kvaratskhelia avait déjà inquiété le staff technique quant aux options offensives disponibles. Et si les examens venaient à confirmer la gravité de la blessure de Doué, synonyme d'une longue absence, l'équipe pourrait faire face à une nouvelle crise au poste d'ailier, d'autant que le joueur français est l'un des éléments importants de l'effectif.
Pour autant, la durée de son absence reste incertaine, et il est impossible de se prononcer sur la nature de la blessure avant les résultats des examens médicaux et l'annonce officielle du club.
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Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.