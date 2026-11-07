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Servette FC - FC Zurich : qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Servette vs FC Zuerich
Servette
FC Zuerich
Super Coupe

En Super League, le Servette FC affronte le FC Zurich. Mais qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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Servette FC - FC Zurich : heure du coup d’envoi

crest
Super Coupe - Journée 13
Stade de Geneve

Au Stade de Genève, le Servette FC reçoit le FC Zurich pour un duel de Super League entre deux clubs proches au classement. L’équipe de Jocelyn Gourvennec aborde la rencontre à la sixième place, tandis que le Zurich de Marcel Koller occupe la quatrième, avec deux places d’avance.

Le Servette a affiché un visage contrasté ces derniers temps. Après son succès en Coupe contre Rotkreuz et sa victoire en championnat face au FC Sion, l’équipe s’est inclinée 2-1 contre le FC Saint-Gall lors de la dernière journée. Un revers que Gourvennec veut effacer à domicile.

Le FC Zurich se déplace, lui, avec le plein de confiance. Sa victoire 5-3 sur le terrain des BSC Young Boys le 1er novembre a envoyé un signal fort : l’équipe de Koller affiche actuellement sa meilleure forme en championnat et a pris des points lors de quatre de ses cinq derniers matches officiels.

Le bilan des confrontations directes entre les deux clubs est serré. Zurich a pris le dessus plus souvent lors de leurs dernières rencontres, mais le Servette a remporté 2-1 le dernier duel à domicile de cette série, un résultat de nature à donner confiance à l’équipe qui reçoit.

Quel club s’imposera dans ce derby genevois de Suisse alémanique ? Retrouvez toutes les informations sur la diffusion ci-dessous.

Les sujets de la semaine : qu’est-il arrivé au Servette FC et au FC Zurich ?

Le Servette FC présente un bilan contrasté sur ses cinq derniers matches officiels : deux victoires, deux défaites et un autre succès en Coupe, soit une série V-V-D-V-D. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 2-1 contre le FC Saint-Gall le 31 octobre ; auparavant, l’équipe avait nettement battu le FC Sion 3-0. En cinq matches, le Servette a inscrit dix buts et en a encaissé six.

Le FC Zurich est en grande forme : trois victoires lors de ses quatre derniers matches de championnat confirment sa progression. L’équipe s’est récemment imposée 5-3 sur le terrain des BSC Young Boys ; sa victoire 4-2 contre le FC Thoune et son succès 2-1 face au FC Lucerne témoignent également de l’efficacité de son attaque. En cinq matches, Zurich a marqué 13 buts, mais en a aussi encaissé sept.

SER

SER - Forme

ANN
D2-1
SIO
V3-0
ROT
V0-4
VAD
V2-1
GAL
D2-1
But marqué (encaissé)
11/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
ZUR

ZUR - Forme

SIO
N1-1
THU
V4-2
AAR
D2-0
LUZ
V2-1
YB
V3-5
But marqué (encaissé)
12/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Servette FC - FC Zurich : compositions

Servette vs FC Zuerich Équipes probables

Entraineur

  • J. Gourvennec

Servette FC - FC Zurich : forme

SER

SER - Forme

ANN
D2-1
SIO
V3-0
ROT
V0-4
VAD
V2-1
GAL
D2-1
But marqué (encaissé)
11/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
ZUR

ZUR - Forme

SIO
N1-1
THU
V4-2
AAR
D2-0
LUZ
V2-1
YB
V3-5
But marqué (encaissé)
12/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Servette FC - FC Zurich : bilan des confrontations directes

Face à face

ServetteNulFC Zuerich
2
1
2
Super Coupe
FC Zuerich badge
FC Zuerich
ZUR
2
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Servette
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ZUR
1
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FC Zuerich badge
FC Zuerich
ZUR
2
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Servette
SER
1
FDM
7Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué4/5

Servette FC - FC Zurich : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
LuganoLuganoLUG
1211103610+2634
V
V
V
V
V
2
Young BoysYoung BoysYB
127413823+1525
D
V
V
V
N
3
SionSionSIO
127232518+723
N
V
D
N
V
4
FC ZuerichFC ZuerichZUR
126242526-120
V
V
V
N
V
5
FC St.GallFC St.GallGAL
126151922-319
V
D
V
V
D
6
ServetteServetteSER
125161716+116
D
V
V
D
V
7
FC Bâle 1893FC Bâle 1893BAS
124261822-414
D
N
D
D
V
8
FC LucerneFC LucerneLUZ
123451925-613
N
D
D
V
D
9
FC ThouneFC ThouneTHU
124172434-1013
V
D
D
V
D
10
FC VaduzFC VaduzVAD
123182425-110
N
D
V
D
D
11
Grasshopper ClubGrasshopper ClubGRA
122461528-1310
N
N
D
D
D
12
LausanneLausanneLAU
121381122-116
D
D
D
D
D
Championship Playoff
Barrage Relégation

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