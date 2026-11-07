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Servette FC - FC Zurich : heure du coup d’envoi

Super Coupe - Journée 13 8 nov. 2026 - 10:30 Stade de Geneve

Au Stade de Genève, le Servette FC reçoit le FC Zurich pour un duel de Super League entre deux clubs proches au classement. L’équipe de Jocelyn Gourvennec aborde la rencontre à la sixième place, tandis que le Zurich de Marcel Koller occupe la quatrième, avec deux places d’avance.

Le Servette a affiché un visage contrasté ces derniers temps. Après son succès en Coupe contre Rotkreuz et sa victoire en championnat face au FC Sion, l’équipe s’est inclinée 2-1 contre le FC Saint-Gall lors de la dernière journée. Un revers que Gourvennec veut effacer à domicile.

Le FC Zurich se déplace, lui, avec le plein de confiance. Sa victoire 5-3 sur le terrain des BSC Young Boys le 1er novembre a envoyé un signal fort : l’équipe de Koller affiche actuellement sa meilleure forme en championnat et a pris des points lors de quatre de ses cinq derniers matches officiels.

Le bilan des confrontations directes entre les deux clubs est serré. Zurich a pris le dessus plus souvent lors de leurs dernières rencontres, mais le Servette a remporté 2-1 le dernier duel à domicile de cette série, un résultat de nature à donner confiance à l’équipe qui reçoit.

Quel club s’imposera dans ce derby genevois de Suisse alémanique ? Retrouvez toutes les informations sur la diffusion ci-dessous.

Les sujets de la semaine : qu’est-il arrivé au Servette FC et au FC Zurich ?

Le Servette FC présente un bilan contrasté sur ses cinq derniers matches officiels : deux victoires, deux défaites et un autre succès en Coupe, soit une série V-V-D-V-D. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 2-1 contre le FC Saint-Gall le 31 octobre ; auparavant, l’équipe avait nettement battu le FC Sion 3-0. En cinq matches, le Servette a inscrit dix buts et en a encaissé six.

Le FC Zurich est en grande forme : trois victoires lors de ses quatre derniers matches de championnat confirment sa progression. L’équipe s’est récemment imposée 5-3 sur le terrain des BSC Young Boys ; sa victoire 4-2 contre le FC Thoune et son succès 2-1 face au FC Lucerne témoignent également de l’efficacité de son attaque. En cinq matches, Zurich a marqué 13 buts, mais en a aussi encaissé sept.

Servette FC - FC Zurich : compositions

Servette FC - FC Zurich : forme

Servette FC - FC Zurich : bilan des confrontations directes

Servette FC - FC Zurich : les classements