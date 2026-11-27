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Servette FC - FC Lausanne-Sport : heure du coup d’envoi

Super Coupe - Journée 15 28 nov. 2026 - 14:30 Stade de Geneve

Le Servette FC reçoit le FC Lausanne-Sport au Stade de Genève pour un duel lémanique en Super League suisse.

Le club hôte traverse une période en dents de scie. Servette s’est récemment incliné 2-0 face au FC Sion, après avoir obtenu un nul 0-0 sur le terrain du FC Zurich.

L’entraîneur Jocelyn Gourvennec cherche à stabiliser son équipe. Sixième au classement, celle-ci a donc davantage à défendre que son adversaire.

Lausanne-Sport se déplace après un match nul 2-2 contre le FC Vaduz. C’était le quatrième match de championnat consécutif sans victoire pour l’équipe de Ludovic Magnin.

L’attaque de Lausanne fonctionne, mais sa défense vacille. Neuf buts ont été inscrits lors de la défaite 5-4 contre le FC Thoune, tandis que l’équipe s’est imposée 7-0 sur le terrain de Winkeln en Coupe.

Les deux équipes se sont déjà affrontées cette saison : le 13 septembre, Servette l’avait emporté 1-0 à Lausanne. Voici où suivre la rencontre.

Les faits marquants de la semaine : qu’a-t-il gagné chez le Servette FC et le FC Lausanne-Sport ?

Lors de ses cinq derniers matches officiels, le Servette FC a enregistré deux victoires, un nul et deux défaites. L’équipe s’est récemment inclinée 2-0 contre le FC Sion. Auparavant, elle avait battu le FC Vaduz 2-1 et gagné 4-0 sur le terrain de Rotkreuz en Coupe. Au total, Servette a marqué sept buts et en a encaissé cinq. Il a terminé deux rencontres sans encaisser de but.

Lausanne-Sport affiche une victoire, deux nuls et deux défaites. Lors de son dernier match, l’équipe a fait match nul 2-2 contre le FC Vaduz, après un nul 1-1 face au Grasshopper Club. Son bilan est de 14 buts marqués pour neuf encaissés, dont sept inscrits lors du seul match de Coupe contre Winkeln.

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