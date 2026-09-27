Al Ahly a révélé les détails des blessures de deux joueurs de l'équipe, le Marocain Achraf Bencharki et Karim El Debes.

Le docteur Ahmed Gaballah, médecin de l'équipe, a déclaré au centre médiatique du club : « La blessure de Bencharki correspond à une inflammation du tendon d'Achille, tandis que Karim El Debes souffre d'une élongation de deuxième degré à l'adducteur droit. »

Il a ajouté : « Le staff technique a préféré accorder à Bencharki du repos par rapport à l'entraînement collectif de l'équipe, avec la mise en place de séances de soins pour le préparer avant son retour ultérieur aux entraînements collectifs. »

Il a conclu : « El Debes suivra un programme de kinésithérapie et de réathlétisation pour le préparer à la période à venir. »





Al Ahly n'a pas annoncé la durée de l'absence de Bencharki et El Debes, ce qui rend incertaine leur participation au choc au sommet.

Ces blessures suscitent l'inquiétude au sein de la citadelle rouge, en particulier à l'approche du très attendu choc au sommet face au rival traditionnel, Zamalek, prévu le 11 octobre prochain au stade international du Caire.

Al Ahly avait précédemment précisé que Taher Mohamed Taher reprenait progressivement les entraînements collectifs de son équipe.

Taher Mohamed s'était blessé lors du match d'Al Ahly contre Abou Qir pour les Engrais, disputé dans le cadre du championnat d'Égypte.

Taher Mohamed a souffert d'une blessure consistant en une forte contusion et une atteinte des ligaments du coude gauche.

Il est prévu qu'il dispute deux matches amicaux contre l'Ittihad Misrata libyen et Misr El Makkasa, et ce avant le match contre Petrol Assiout en ouverture de la phase de groupes de la Coupe de la Capitale d'Égypte.