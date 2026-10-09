Le FC Barcelone s'apprête à recevoir Getafe, ce samedi, au stade Spotify Camp Nou, lors de la huitième journée de la Liga.

Le Barça occupe la tête du classement de la Liga avec un parcours parfait de 21 points, tandis que Getafe compte 8 points et se classe à la 11e place.

Le réseau de statistiques « Opta » a indiqué que le FC Barcelone n'avait concédé aucune défaite lors de ses 21 rencontres à domicile face à Getafe en Liga, avec 17 victoires et 4 matches nuls.

Le club catalan n'a disputé un plus grand nombre de matches à domicile sans concéder la moindre défaite face à aucun autre adversaire dans l'histoire de la compétition, à l'exception d'Elche, qu'il a affronté lors de 25 rencontres, au cours desquelles il a signé 18 victoires et 7 matches nuls.

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Getafe a perdu ses 8 derniers matches à l'extérieur face au FC Barcelone en Liga, et n'a pas réussi à marquer le moindre but lors des 4 derniers d'entre eux. Cette série constitue la pire série de défaites consécutives de l'équipe face au club catalan sur sa pelouse en première division.

Getafe a également perdu ses trois matches à l'extérieur en Liga lors de la saison 2026-2027, sans réussir à marquer dans aucun d'entre eux. C'est la première fois dans l'histoire de ses participations à la compétition que l'équipe perd ses trois premiers matches à l'extérieur en une seule saison, sans y inscrire le moindre but.

Le FC Barcelone a inscrit 31 buts en Liga jusqu'à présent, réalisant ainsi le deuxième meilleur bilan offensif pour une équipe après ses 7 premiers matches en une seule saison dans l'histoire de la compétition, derrière le Séville FC qui avait marqué 40 buts lors de ses 7 premiers matches de la saison 1940-1941.

Opta a précisé : « Djené Dakonam, joueur de Getafe, qui a disputé le plus grand nombre de matches avec le club en première division avec un total de 311 rencontres, pourrait devenir le premier joueur à atteindre 100 victoires sous le maillot de l'équipe dans l'histoire de la compétition. Le joueur compte actuellement 99 victoires. »

Hansi Flick, entraîneur du FC Barcelone, n'a concédé aucune défaite lors de ses quatre confrontations face à José Bordalás en Liga, avec 3 victoires et un match nul.

Flick n'a affronté aucun autre entraîneur dans la compétition ce même nombre de fois sans subir de défaite, puisqu'il a également disputé 4 matches face à chacun de 6 autres entraîneurs sans défaite.

José Bordalás, entraîneur de Getafe, n'a remporté aucune victoire lors de ses huit matches à l'extérieur face au FC Barcelone en Liga, après un match nul et 7 défaites.

Bordalás n'a pas disputé un plus grand nombre de matches à l'extérieur face à aucun autre adversaire dans la compétition sans décrocher de victoire, à l'exception de l'Atlético de Madrid, qu'il a affronté lors de 8 matches à l'extérieur, concédant un match nul et 7 défaites.