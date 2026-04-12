Chelsea aborde le choc face à Manchester City ce dimanche soir en Premier League avec un bilan négatif, et craint d’égaler un record catastrophique remontant aux années 1990.

Chelsea reçoit City à Stamford Bridge et les Blues cherchent à s’imposer afin de se rapprocher de Liverpool, cinquième, dernière place qualificative pour la Ligue des champions la saison prochaine.

Selon les statistiques d’Opta, Chelsea n’a remporté aucun de ses neuf derniers matchs contre Manchester City en Premier League (3 nuls et 6 défaites), depuis sa victoire à l’extérieur 2-1 en mai 2021.

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De son côté, Manchester City a gagné 4 de ses 5 derniers déplacements chez Chelsea, pour un nul, soit autant de victoires que lors de ses 26 visites précédentes à Stamford Bridge (8 nuls et 14 défaites).

Chelsea a perdu ses deux derniers matchs de Premier League : 0-1 contre Newcastle et 0-3 contre Everton.

D’après Opta, la dernière fois que les Blues ont enchaîné trois défaites consécutives remonte à mai 2023, lorsqu’ils avaient perdu quatre matchs, tandis que la dernière fois qu’ils ont perdu trois matchs de suite sans marquer le moindre but remonte à mars 1998, période durant laquelle ils avaient également perdu quatre matchs.