Serie C, Ronaldinho à Ravenne : pour les bookmakers, ce n’est pas seulement du marketing, la cote de l’Over 4,5 buts cette saison est à 1,90

Vous dites Ronaldinho et vous dites magie du football entre technique, imprévisibilité et spectacle. Un spectacle qui a enchanté pendant des années l’Europe et le monde, y compris l’Italie avec le maillot du Milan, et qui est désormais prêt à revenir justement en Italie, en Serie C avec Ravenna, pour une dernière parenthèse d’une carrière extraordinaire. Pour les bookmakers, il ne s’agit pas seulement d’une opération de façade : l’hypothèse que le Brésilien dépasse les cinq buts sur la saison (plus de 4,5) est en effet proposée à 1,90 chez Goldbet et Planetwin365. Le « Gaucho » achève sa préparation physique, avec dans le viseur ses débuts, devant son nouveau public, dans le derby de Romagne contre Forlì, le 15 novembre prochain. Pour démontrer qu’il n’est pas seulement un coup marketing et pour entraîner Ravenna dans un ambitieux projet de croissance et viser, pourquoi pas, atteindre la Serie A pour la première fois. Une hypothèse qui, d’ici à 2028, est cotée à 30,00.