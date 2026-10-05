Serie C, que de séismes sur les bancs : Semplici ou Stellone pour la Casertana, à Brescia et Barletta, Corini et Paci sont en danger

Que de secousses sur les bancs en Serie C, après seulement six journées depuis le début de la saison. Dans le groupe A, le Cittadella réalise un excellent championnat, mais personne ne s’attendait vraiment à voir Brescia accuser déjà cinq points de retard à ce stade. Le club de Pasini était, et l’est peut-être encore, considéré comme le grand favori pour la montée en Serie B, mais ces premières journées ont raconté une tout autre histoire : bien trop peu pour légitimer des ambitions de montée, avec le sentiment que quelque chose ne fonctionne vraiment pas.





CORINI EN DANGER À BRESCIA, RÉVOLUTION À CASERTE - Eugenio Corini joue désormais sa place sur le banc : la saison dernière, la moyenne de points de Diana n’était pas si éloignée et le club avait décidé de le limoger. Entre-temps, du Nord au Sud, plusieurs entraîneurs sautent, entre Folgore Caratese, Gubbio, Casertana et Casarano : départs de Belmonte, Di Carlo, Espinal et presque certainement Di Bari, arrivées de Carmine Parlato, Braglia, et de l’un entre Leonardo Semplici et Roberto Stellone à Caserte. Des projets techniques immédiatement désavoués, aussi en raison de relations tendues avec les vestiaires.









ENTRE BARI ET COSENZA - À Bari, entre-temps, le stade San Nicola reste désert : un entrepreneur américain vivant en ville, Gregory Vaughn, émerge avec un projet pour les deux stades de la ville. Rastelli reste solidement en poste, pour l’instant : mais la défaite à Salerne peut faire remonter à la surface de vieux cauchemars. À Cosenza, la situation est critique et Coppitelli le savait, mais il risque désormais d’en payer le prix, comme le montrent ses mots après le revers contre Foggia : "Nous vivons une agonie sportive". .





ATTENTION À BARLETTA - À Barletta confiance limitée dans le temps pour Paci : le derby contre Bari lui donne encore du crédit, mais un changement de rythme s’impose, après la montée historique de l’an dernier. Le club biancorosso a en effet décidé de se séparer avec effet immédiat du consultant mercato Vincenzo De Santis, protagoniste avec la direction des réflexions entamées après la défaite contre Giugliano. Un choix qui représente un véritable tournant en interne : donc pas de changement sur le banc, mais une intervention dans le secteur sportif à un moment délicat de la saison.



















