Serie C, que de secousses sur les bancs : Semplici ou Stellone pour la Casertana, à Brescia et Barletta, Corini et Paci sont en danger

Que de secousses sur les bancs en Serie C, après seulement six journées depuis le début de la saison. Dans le groupe A,Cittadella réalise un grand championnat, mais personne ne s’attendait vraiment à voir Brescia accuser, à ce stade, cinq points de retard. Le club de Pasini était, et est peut-être encore, considéré comme le grand favori pour la montée en Serie B, mais ces premières journées ont raconté une toute autre histoire : bien trop peu pour légitimer des ambitions de montée, avec la sensation que quelque chose ne fonctionne vraiment pas.





CORINI EN DANGER À BRESCIA, RÉVOLUTION À CASERTE - Eugenio Corini est désormais menacé : la saison dernière, la moyenne de points de Diana n’était pas si éloignée et le club avait décidé de le limoger. Entre-temps, du Nord au Sud, plusieurs entraîneurs sautent, entre Folgore Caratese, Gubbio, Casertana et Casarano : départs de Belmonte, Di Carlo, Espinal et presque certainement Di Bari, arrivent Carmine Parlato, Braglia, et l’un entre Leonardo Semplici et Roberto Stellone à Caserte. Des projets techniques immédiatement désavoués, aussi en raison de relations tendues avec les vestiaires.









ENTRE BARI ET COSENZA - À Bari, entre-temps, le stade San Nicola reste désert : un entrepreneur américain vivant dans la ville, Gregory Vaughn, apparaît avec un projet pour les deux stades de la ville. Rastelli reste solidement en poste, pour l’instant : mais la défaite à Salerne peut faire ressurgir de vieux cauchemars. À Cosenza, la situation est critique et Coppitelli le savait, mais il risque désormais d’en payer le prix, comme le montrent ses mots après la défaite contre Foggia : « Nous vivons une agonie sportive. » Publicité.





ATTENTION À BARLETTA - À Barletta confiance à durée limitée pour Paci : le derby contre Bari lui donne encore du crédit, mais un changement de rythme est urgent, après la promotion historique de l’an dernier. Le club biancorosso a en effet décidé de se séparer avec effet immédiat du conseiller mercato Vincenzo De Santis, protagoniste avec la direction des réflexions engagées après le revers contre Giugliano. Un choix qui représente un véritable tournant interne : donc pas de changement sur le banc, mais une intervention dans le secteur sportif à un moment délicat de la saison.



















