Série B : Venise et Monza visent la promotion, suivies de près par Frosinone (1,50) et Palerme (1,80)

Match nul dans le choc de la 32^e journée entre Monza et Venise, un résultat qui maintient les Vénitiens en tête du classement tandis que les Brianzoli sont rejoints à la deuxième place par Frosinone. Malgré ce rattrapage au classement et le léger coup d'arrêt des hommes de Bianco, Venise et Monza sont assurés d'une place en Serie A selon les bookmakers : la promotion des Lagunari se cote à 1,05 chez Better et Betflag, suivie à 1,30 par celle de Cutrone et ses coéquipiers.





Frosinone ne lâche rien à 1,50, suivi de Palerme – vainqueur à Padoue avec 10 joueurs – à 1,80. Une place en Serie A semble difficile pour Modène et Catanzaro, pratiquement assurés de disputer les barrages, cotés à 6,00.









RELÉGATION – Victoire cruciale pour la Sampdoria, qui s'impose de justesse face à une équipe d'Avellino en forme et chasse le cauchemar de la Serie C : la relégation des Doriani se joue à 4,50, tandis que Bari, coté à 2,00, et Pescara, revigoré par le remaniement d'Insigne mais toujours dernier au classement et club le plus menacé selon les bookmakers à 1,20, sont toujours en danger.



