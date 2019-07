Serie A - Un nouveau stade à Milan ? Les contours du projet détaillés

Via un communiqué officiel, le projet de construction d'un nouveau stade à Milan a été détaillé, évoquant une future enceinte de 60 000 places.

Si l'Europe regorge d'enceintes mythiques, le stade Giuseppe-Meazza, aussi surnommé San Siro, est à coup sûr l'un des plus emblématiques. Véritable temple du football italien, le stade de l' et de l' s'apprête toutefois a laisser place à un nouvel écrin, pour le plus grand malheur de nombreux puristes, très attachés aux souvenirs en lien avec les exploits des deux clubs milanais et de la Squadra Azzurra sur cette pelouse.

Ce mercredi, il semblerait que le dossier menant à la destruction de San Siro et à la construction d'un nouveau stade se soit encore accéléré, comme en témoigne le communiqué officiel publié par l'AC Milan sur ses différents canaux sociaux. ​

Official Statement: A New Milano Stadium ➡ https://t.co/DlWzqeYRCs



Comunicato Stampa: Un Nuovo Stadio per Milano ➡ https://t.co/tK7ZYadyCe pic.twitter.com/dLvFqE90GC — AC Milan (@acmilan) 10 juillet 2019

"L’AC Milan et le FC Internazionale ont déposé aujourd’hui auprès de la Municipalité de Milan l’étude de faisabilité technique et économique relative au nouveau stade de Milan et à son quartier multifonctionnel. Le New Milano Stadium fait partie d'un projet plus vaste prévoyant des investissements privés de plus de 1,2 milliard d'euros pour la ville de Milan et la zone de San Siro", peut-on lire sur le communiqué en question.

Une nouveau stade, plus moderne, d'environ 60 000 places assises

"Le projet vise à améliorer la région de San Siro avec la réalisation d'un nouveau stade moderne, d'environ 60 000 places assises dans la zone adjacente à l'actuelle Meazza (...) Il s'agit d'un projet global qui prévoit des investissements privés de plus de 1,2 milliard d'euros et dont la mise en œuvre est essentielle pour ramener le football milanais dans l'élite du monde du football européen et mondial", détaille ensuite le club milanais."

"Le choix de l'AC Milan et du FC Internazionale repose sur une analyse minutieuse et approfondie, menée au cours des derniers mois, des différentes options disponibles (y compris la restructuration du stade actuel de Meazza). Il s'inspire des meilleures références des stades internationaux et des quartiers de divertissement à travers le monde, ainsi que de la culture italienne et du caractère unique de la ville de Milan.Cette analyse montre que la construction d'un nouveau bâtiment est, à tous points de vue, la meilleure solution possible". Une page se tourne, à Milan.