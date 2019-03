Serie A - Un an après, la Fiorentina et l'Italie n'ont pas oublié Davide Astori

Disparu le 4 mars 2018 suite à une crise cardiaque à l'âge de 31 ans, le défenseur central de la Viola continue de laisser une forte empreinte.

Ce 4 mars 2019 représente un premier triste anniversaire pour le football italien. Il y a un an jour pour jour, la Fiorentina annonçaut le décès de Davide Astori, son défenseur central et capitaine suite à une crise cardiaque intervenue dans sa chambre d'hôtel, avant d'aller jouer contre l'Udinese. La disparition de l'international italien, passé notamment par l'AS Rome, a donné lieu à de nombreux hommages de la part de son club mais aussi de plusieurs acteurs du ballon rond transalpin.

"Davide est toujours avec nous"

Le souvenir de Davide Astori persiste. Il est resté présent au stade Artemio Franchi, l'antre de la Viola après sa disparition. À chaque match, les supporters lui chantent des chants et se souviennent de lui à la 13e minute, en clin d'oeil à son numéro. Son maillot n'a jamais quitté le vestiaire. L’ancien capitaine a toujours son casier et ses coéquipiers ont toujours répété "Davide è semper con noi" - qui se traduit de l’italien en français par "Davide est toujours avec nous".

Federico Bernardeschi faisait partie de ceux qui ont décidé de garder la mémoire de leur capitaine non seulement dans le cœur, mais aussi sur leur peau. Quelques jours après le décès de son ancien coéquipier, l'attaquant de la Juventus se faisait tatouer le numéro 13, le même numéro de maillot que le capitaine apprécié de tous portait tous les week-ends pour la Fiorentina.

"Nous n'avons pas encore surmonté cette douleur"

L'actuel entraîneur de la Viola, Stefano Pioli, s'est également fait tatouer # DA13 au bras gauche. L'entraîneur a souvent parlé du capitaine dans les 12 mois qui ont suivi sa mort, soulignant ainsi le lien fort qui unissait le défenseur au reste de l'équipe. Il a récemment déclaré: "Les joueurs et moi n'avons pas encore surmonté cette douleur, car tout tournait autour de Davide. Toutefois, après ce qui s'est passé, je me suis amélioré en tant qu'homme et en tant qu'entraîneur."

Récemment, le contexte sportif a rattrapé l'hommage. La Fiorentina a disputé un match d'une extrême importance contre l'Atalanta, à savoir la demi-finaler aller de la Coup d'Italie. Si les deux équipes se sont quittées sur un spectaculaire 3-3, les supporters florentins en ont profité pour se souvenir de leur emblématique capitaine.

Les Fiesole ont dédié un hommage chorégraphié à leur ancien capitaine, à travers une version surdimensionnée du brassard personnalisé porté par le capitaine de la Viola en 2018-2019, accompagné du texte suivant : "votre mémoire est gravée dans nos esprits et notre conscience. Rien ne l’effacera jamais." C’est ainsi que les supporters ont choisi d’accueillir leur équipe sur le terrain en brandissant 15 000 drapeaux violets où l'on pouvait voir l'inscription "Astori 13".

La Squadra Azzura aussi très touchée

La mort d’Astori a également entraîné une blessure profonde au sein de l’équipe nationale italienne. Lors d’un match amical contre l’Argentine en mars 2018, les Azzurri ont rendu hommage à leur ancien coéquipier en entrant sur le terrain avec des maillots spéciaux où l'on pouvait voir une phrase d'hommage. "Le n°13 de Davide sera toujours avec nous". Quelques jours plus tard, l'Italie rendit une nouvelle fois hommage à Astori à Wembley lors d'un match contre l'Angleterre.