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FC Internazionale v AC Monza - Serie A 2026/27Getty Images Sport

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Serie A toujours à zéro penalty : pour les bookmakers (à 2,85), la troisième journée se dirige vers le premier penalty

Zéro penalty lors des deux premières journées, une situation qui ne s’était plus produite depuis 41 ans et qui, donc, n’avait encore jamais été vue depuis le passage du championnat à 20 équipes. Voilà pourquoi l’attente grandit désormais à l’approche de la troisième journée, pour savoir si cette statistique curieuse (et historique) sera encore actualisée ou si la série de journées sans penalty prendra fin. Selon les analystes paris de Better et Snai, la possibilité qu’un penalty soit sifflé dans l’un des matches du week-end, qui propose entre autres pas moins de trois affiches au sommet (Inter-Napoli, Roma-Atalanta, Juventus-Milan), se joue entre les cotes 2,85 et 3,25.


Certes, lors des deux premières journées, il n’a pas manqué un ou deux épisodes qui ont fait débat, mais c’est le fruit de la nouvelle ligne arbitrale, qui a aussi un impact sur le nombre d’on-field reviewelles aussi encore à zéro. Le premier appel de l’arbitre à l’écran est coté à 4,00 lors de la troisième journée, tandis que le duo révision-penalty est affiché à 5 fois la mise.

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