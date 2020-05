Serie A, Spadafora : "Nous espérons tous vivement que le championnat pourra redémarrer"

Après le discours du premier ministre, le ministre des Sports a confirmé une discussion sur la reprise entre la FIGC et le comité scientifique.

Ce jeudi, le gouvernement italien va se saisir d'un dossier majeur : le football. Le gouvernement convoquera les dirigeants pour discuter d'un retour sur les terrains et d'un protocole de reprise. Cette nouvelle avait déjà été annoncée par le Premier ministre, Giuseppe Conte, qui dans les pages du «Fatto Quotidiano» a annoncé qu'il ferait le point sur la reprise du championnat et des séances d'entraînement très prochainement.

"Nous convoquerons également le monde du sport et du football, avec le ministre Spadafora, pour faire le point. Je n'ai pas encore mis la main sur le dossier du football, nous allons nous entendre et être d'accord. Il y a le ministre, qui a fait un excellent travail, mais il est juste que tous les acteurs du football et du sport soient confrontés au gouvernement au plus haut niveau". Une nouvelle confirmée par le même ministre des Sports à travers une annoncé à la Chambre des députés mercredi après-midi.

Spadafora reste prudent

"Pour le football, la FIGC a proposé un protocole sur lequel le comité technico-scientifique a jugé nécessaire de poursuivre les investigations. L'audition aura lieu demain et nous espérons qu'elle sera utilisée pour donner le feu vert au protocole car le football ne permet pas de distances de sécurité ou l'utilisation d'appareils de protection. Nous espérons que tous les championnats reprendront, mais aujourd'hui il est impossible de donner une date précise pour la reprise du championnat car il faudra vérifier la courbe de contagion dans les deux prochaines semaines. Les seules ligues qui ont certaines dates pour l'instant sont celles qui ont déjà été bloquées", a annoncé Vincenzo Spadafora.

Une autre rencontre est prévue: celle entre la FIGC et le Comité Scientifique Technique, institué pour analyser le protocole relatif à la reprise de l'entraînement dans les équipes de . Il s'agit d'une rencontre décisive, dans laquelle se jouera l'avenir : de la reprise de l'entraînement collectif des équipes, après que de nombreuses équipes italiennes ont déjà annoncé le retour des joueurs dans les centres d'entraînement pour reprendre une activité sous forme individuelle, en vue de reprendre le plus vite le championnat.

En attendant la réunion avec le comité scientifique technique, le Conseil a plutôt botté en touche lorsqu'il a fallu parler des dates possibles du redémarrage de la Serie A : "La réunion du Conseil fédéral prévue pour le 8 mai a été reportée en raison de la nécessité de plus d'informations. Afin de permettre au système du football de faire face à la crise contingente, le Conseil fédéral sera prochainement ramené à l'ordre du jour relatif à la reprise des activités sportives et à établir des lignes directrices pour l'inscription aux prochains championnats". Aucune date n'a été évoqué pour la reprise de la Serie A, et rien ne dit que le championnat reprendra, mais le gouvernement prend son temps afin de prendre la bonne décision concernant la suite de la saison 2019-2020.