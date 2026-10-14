Serie A, record de limogeages après six journées : Juric, coté à 1,75, pourrait être le prochain, mais attention à Runjaic

Depuis le début des années 2000, jamais la Serie A n’avait commencé avec quatre entraîneurs limogés après six journées et, pour retrouver un total aussi élevé, il faut remonter pas moins de 67 ans. Après Grosso, Tedesco et Cuesta, c’est au tour de Stroppa, dernier avec 0 point à la tête du Venezia, d’être écarté après la défaite à Bergame. Les bookmakers, au vu de la facilité avec laquelle les entraîneurs sont remplacés, misent sur le prochain à être limogé. Il pourrait s’agir d’Ivan Juric, qui a quitté prématurément la Roma et l’Atalanta lors des deux dernières saisons : un troisième limogeage pour le Croate est le scénario favori, coté à 1,75 chez Goldbet et Better. Il est suivi d’un nouveau nom dans la liste des cotes, Kosta Runjac de l’Udinese, qui reste sur quatre défaites consécutives et dont le limogeage est désormais coté à 2,00. Après sa première victoire en championnat, Daniele De Rossi peut souffler : sa cote est passée de 1,50 à 2,15, tandis que la situation reste précaire pour Eusebio Di Francesco, désormais coté à 2,50. Parmi les grands noms, la cote la plus basse pour un limogeage d’ici Noël est celle de Ruben Amorim, à 4,50, suivi du duo Allegri-Spalletti, coté à 5 fois la mise.