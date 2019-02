Serie A - Nicolò Zaniolo est le plus jeune joueur à inscrire trois buts pour l'AS Rome depuis... Francesco Totti

Malgré une période délicate pour les Giallorossi, le jeune milieu de terrain offensif (19 ans) se distingue ces dernières semaines.

Tous fous de Nicolò Zaniolo. Au coeur d'une période bien difficile pour l'AS Rome, le jeune milieu de terrain offensif est l'une des rares satisfactions des Romains. Il a notamment égalisé dimanche soir face à l'AC Milan lors du choc de la 22e journée de Serie A (score final 1-1).

C'est la troisième fois qu'il marque consécutivement à domicile, lui permettant ainsi de devenir un élément de plus en plus important d'Eusebio Di Francesco. Arrivé cet été en provenance de l'Inter Milan dans le cadre d'un échange avec Radja Nainggolan, le joueur de 19 ans marque de plus en plus de points.

Il est rare de voir un jeune marquer aussi rapidement en équipe première du côté des Giallorossi. Il faut ainsi remonter à un certain Francesco Totti pour observer de tels débuts. L'emblématique capitaine avait 18 ans et six mois quand il avait réalisé cette prouesse. Zaniolo en a aujourd'hui 19 ans et sept mois.

Ainsi, personne n’a fait mieux que lui en cette saison de Serie A : parmi les joueurs avec au moins 3 buts à leur actif, en Italie, il est le plus jeune. Par contre, en Europe, il est sur la troisième marche du podium : seuls Reiss Nelson de Hoffenheim et Jadon Sancho de Borussia Dortmund sont plus précoces que lui.