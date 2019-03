Serie A : Naples vainqueur, Ospina blessé

Naples a battu l'Udinese pour le compte de la 28ème journée de Série A (4-2), mais a vu son gardien David Ospina sortir sur blessure.

s'est imposé ce dimanche contre l' (4-2) pour consolider sa deuxième place au classement de Série A, derrière la Juve, qui s'est inclinée un peu plus tôt dans la journée sur la pelouse du (0-2), mais possède toujours 15 points d'avance sur son dauphin.



Dominateurs, les hommes de Carlo Ancelotti pensaient avoir fait le plus dur en prenant deux buts d'avance dans la première demi-heure grâce à Younès et Callejon. Ils ont ensuite été rejoints avant la pause, après des réalisations de Lasagna et Fofana. Les Napolitains ont ensuite appuyé sur l'accélérateur en deuxième mi-temps pour prendre l'avantage et ne plus le lâcher grâce à des buts signés Milik (57e) et Mertens (69e).

Mais au-delà du résultat, ce match a aussi vu le gardien du Napoli, l'ancien niçois David Ospina sortir sur blessure. Alors qu'il avait subi un choc à la tête en tout début de rencontre et été soigné sur le bord de la pelouse, le gardien colombien s'est écroulé dans sa surface à la 41e minute de jeu.



Pris en charge par les soigneurs, les images télévisées laissaient supposer qu'il aurait perdu connaissance. Ospina a été emmené à l'hôpital, où il aurait repris connaissance, selon plusieurs médias italiens. Cette victoire permet à Naples de prendre provisoirement neuf points d'avance sur la troisième place et l' , qui affronte ce dimanche soir l'Inter, dans le derby de la Madonnina.