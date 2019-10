Serie A - L'Inter se fait peur à Sassuolo (4-3)

Battu avant la trêve par la Juve (1-2), l'Inter d'Antonio Conte a repris sa marche en avant ce dimanche sur la pelouse de Sassuolo (4-3).

Après six victoires consécutives pour entamer la saison de championnat, l'Inter avait connu un coup d'arrêt juste avant la trêve internationale en s'inclinant sur sa pelouse dans un choc au sommet contre la (1-2). Deux semaines plus tard, les hommes d'Antonio Conte ont renoué avec la victoire grâce à des doublés de leurs attaquants, Lautaro Martinez et Romelu Lukaku. Ils sont deuxièmes à un point de la Juventus.

Les Nerazzurri avaient rapidement pris l'avantage grâce à l'Argentin, buteur à la suite d'un corner récupéré au second poteau d'une frappe enroulée (2e). Après une nouvelle occasion pour Martinez (13e), c'est finalement Berardi qui égalisait pour les locaux (16e). Profitant d'un ballon perdu par les intéristes, il trompait Handanovic d'une frappe croisée.

Les deux équipes se voyaient ensuite refuser un but. Martinez, encore lui, faisait trembler les filets mais Lukaku avait fait faute au préalable (26e). Quelques minutes plus tard, Caputo était hors-jeu au moment de tromper Handanovic (33e). C'est finalement Romelu Lukaku qui trouvait la faille pour remettre l'Inter devant d'une frappe en pivot dans la surface (38e).

L'Inter allait ensuite se détacher sur un premier penalty obtenu par Lautaro Martinez et transformé par le Belge juste avant la pause (45e). La domination des hommes d'Antonio Conte était une nouvelle fois récompensée sur un deuxième penalty après une faute sur Barella. Cette fois, c'est Lautaro Martinez qui s'en chargeait (71e).

Les visiteurs semblaient alors se diriger vers une victoire tranquille, mais c'était sans compter sur l'abnégation de , qui revenait dans le match. C'est d'abord Filip Djuricic qui réduisait le score, bien servi au point de penalty (75e), avant que Jérémie Boga ne marque à l'issue d'un exploit individuel (81e).

Malgré cela, les Nerazzuri tenaient bon jusqu'au coup de sifflet final pour remporter les trois points. Ils devront toutefois se montrer plus solides ce mercredi en contre Dortmund (21h).