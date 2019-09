Serie A - L'Inter Milan dévoile son maillot Third pour la saison 2019-2020

Les Nerazzurri auront un troisième maillot noir et jaune pour cette saison, en hommage aux années 1997-1998 et 2009-2010 couronnées de succès.

Après un maillot domicile comme toujours bleu et noir puis une tunique extérieure turquoise, l' complète son équipement pour la saison 2019-2020 avec un maillot third qui sera noir et jaune, comme révélé ce lundi matin par le club italien.

Officiel: L’Inter dévoile son maillot third 2019/20



Il est donc disponible à la vente pic.twitter.com/LRbOIgwecn — Inter Milan FR (@InterMilanFRA) September 9, 2019

Sur son site officiel, les Nerazzurri expliquent le choix des couleurs pour ce troisième maillot. "Le nouvel uniforme incarne des éléments de ses emblématiques tuniques des saisons 1997-1998 et 2009-2010, au cours desquelles les Nerazzurri ont remporté certains des succès les plus spectaculaires de l'histoire du club."

"L'influence de l'uniforme 1997-1998, porté par le légendaire champion brésilien Ronaldo, est particulièrement forte, comme en témoigne le retour du fond sombre élégamment caractérisé par des finitions et des détails jaune vif. Le maillot comporte également un col ras du cou, comme dans la saison 2009-10 lorsque le club a remporté un triple sans précédent en ."

Des influences empruntées aux périodes les plus triomphantes de l'Inter dans la perspective de reproduire cela cette saison ? En tout cas, l'équipe d'Antonio Conte a bien démarré son championnat avec six points sur six possibles en .

