Serie A - Les supporters de l'Inter en veulent encore à Mauro Icardi

De retour sur les terrains mercredi, Mauro Icardi en avait profité pour inscrire un but sur pénalty face au Genoa. Insuffisant pour les supporters.

L'Inter Mian avait conforté sa place sur le podium de mercredi soir en s'imposant sur la pelouse du (4-0). Les intéristes ont quatre points d'avance sur leur premier poursuivant et grand rival, l' . Une rencontre qui avait surtout été marquée par le retour gagnant dans le groupe et sur la pelouse de l'ancien capitaine de l'équipe, Mauro Icardi. Buteur sur pénalty, ce dernier était absent depuis début février après s'être vu retirer le brassard.

"Quelqu'un devait faire le premier pas pour l'Inter et je l'ai fait. J'attendais que tout le monde en fasse de même. C'était difficile de voir tout ça arriver. Mais avec la victoire de ce soir, tout va bien (...) Icardi a pris un risque en se présentant face au but, ce n'était facile de marquer un penalty après avoir traversé tout ça. Il a montré son caractère, l'équipe lui a permis de le tirer et donc tout se termine bien", avait annoncé l'entraîneur Luciano Spalletti en conférence de presse après la rencontre.

"Un joueur avec qui nous en avons fini depuis longtemps"

Néanmoins, si le retour de l'attaquant argentin a été une réussite sur le plan sportif, les fervents supporters de la Curva Nord ont de nouveau exprimé leur conviction que Mauro Icardi devrait être écarté du club, et ce même après son retour en milieu de semaine. Visiblement, l'affaire n'est pas encore digérée.

"Nous ne sommes pas du genre à dicter ce que les autres fans de San Siro doivent faire. Nous ne sommes pas intéressés par le fait de dresser une liste des meilleurs ou des plus grands fans de l'Inter. Mais nous ne reviendrons pas sur Icardi. Il ne peut pas être l'avenir de l'Inter. Refusant de porter le maillot plus d'une fois avec des excuses ridicules, il a creusé sa propre tombe", ont ainsi déclarés les ultras du club milanais, toujours remontés.

"Nous avons clairement indiqué notre point de vue sur le terrain d'entraînement et pendant le match de Gênes. Nous continuerons à les exprimer pendant les matches avec les méthodes que nous considérons les meilleures. Cela étant dit, nous sommes des supporters. Nous nous rendons au stade pour encourager l'Inter, aider l'équipe à remporter la victoire - sans accorder plus d'importance qu'il n'en faut à un joueur avec qui nous en avons fini depuis longtemps", ont ensuite précisé les supporters.