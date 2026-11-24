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La 12e journée de Serie A 2026-2027 s'achève sur une pluie de buts et de passes décisives, avec des performances exceptionnelles et d'autres nettement moins convaincantes. L'Inter est la seule grande équipe à avoir marqué le pas, avec un nul 4-4 sur la pelouse de l'Atalanta. Le club milanais voit s'échapper en tête du classement une Lazio qui n'a pas l'intention de s'arrêter et se fait dépasser par une Roma déchaînée. Enfin, l'AC Milan, Côme, la Juventus et Naples décrochent aussi des victoires très importantes et remontent dans un classement toujours serré.

Mais qui ont été les meilleurs joueurs de cette dernière journée de Serie A ? N'en choisir que 11 a été particulièrement difficile. Découvrons-les.

LA COMPOSITION

LE ONZE TYPE EN 3-4-3



Perri



Ramon, Theate, Cabal



Wesley, Rabiot, McTominay, Moreira



Malen, Pio Esposito, Varela

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GARDIEN



Perri : Certes, le Torino s'est finalement incliné 1-0 face à Naples, mais le gardien brésilien ne pouvait rien faire sur le but de McTominay. Si le suspense a duré jusqu'au bout, c'est grâce à ses arrêts, notamment à plusieurs reprises devant McTominay. Il a ensuite été exceptionnel face à Hojlund, puis à De Bruyne.

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DÉFENSE



Ramon : « Il y a des joueurs plus forts que d'autres », selon les mots de Cesc Fabregas, et lui en fait assurément partie. Il ne se contente pas de défendre : il apporte aussi son soutien en attaque et marque le but du 1-0. Face à Mendy, il empêche un but qui semblait tout fait.



Theate : D'abord défenseur, puis passeur décisif, il crée beaucoup de danger devant et se montre irréprochable derrière.



Cabal : Il monte en puissance au fil des minutes et inscrit un but essentiel pour la Juventus, qui écarte la possibilité d'un retour de Venise. De la tête, peu de joueurs de la Juventus sont à son niveau.

MILIEU DE TERRAIN



Wesley : Entré en jeu après avoir débuté sur le banc, il change complètement le cours du match. Huit minutes lui suffisent pour délivrer la première de ses trois passes décisives pour Malen, avec aussi la contribution de Troilo. Il est déchaîné : la victoire de la Roma porte également sa marque.



Rabiot : Si plusieurs médias, italiens ou non, titrent aujourd'hui « Rabiot ressemble à Kakà », c'est grâce à une nouvelle performance exceptionnelle. Quand il allonge la foulée, les défenseurs de Frosinone n'ont plus qu'à faire le signe de croix. Il est à l'origine de 90 % du premier but et délivre deux passes décisives parfaites à Ramos et Jashari.



McTominay : Dans les moments difficiles, Naples s'en remet à son joueur vedette. Dès les premières minutes, c'est lui qui tente le plus sa chance. Il passe tout de suite près du but sur une belle frappe croisée du gauche, puis Ismajli le gêne alors qu'il s'apprête à pousser le ballon au fond après un arrêt de Perri sur une frappe de Politano. Il livre un duel au gardien du Torino et finit par le remporter après plusieurs tentatives, inscrivant un but d'une importance vitale pour Naples.



Moreira : Le talent belge est en état de grâce. Il ne joue jamais la sécurité, attaque avec intensité et s'investit aussi dans les transitions. Il adresse à Cisse la passe décisive du cinquième but.

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ATTAQUE



Malen : Il se réveille en fin de première période, puis devient dévastateur en inscrivant quatre buts. Son total atteint 12 buts en 11 matches de Serie A, 16 cette saison et 31 en 35 apparitions au total. Époustouflant.



Pio Esposito : Un triplé, le ballon du match à ramener chez lui et une période faste qui ne semble pas près de s'arrêter. Dommage pour ce saut manqué sur le but de De Ketelaere, qui ternit un match parfait.



Varela : Une armée à lui tout seul. Il fait tout lui-même. Il obtient d'abord un penalty et le transforme parfaitement, puis marque un but spectaculaire du talon, en véritable attaquant de surface. Si Monza est hors de la zone de relégation après 12 journées, c'est entièrement grâce au Portugais.