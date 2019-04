Serie A - L'AS Rome aurait proposé un salaire colossal à Antonio Conte pour la saison prochaine

Les dirigeants romains seraient prêts à faire un effort financier considérable pour attirer l'ancien entraîneur de Chelsea et de la Juventus.

Après une saison 2018-2019 décevante même si le club peut encore se qualifier en , l'AS Rome prépare déjà le prochaine exercice avec pour principal chantier son futur entraîneur. Selon toute vraisemblance, Claudio Ranieri ne devrait pas poursuivre sa mission à la tête de la formation romaine.

Le coach expérimenté pourrait ainsi être remplacé par Antonio Conte, qui serait devenu le principal objectif des dirigeants romains selon la Corriere della Sera. Pour convaincre celui qui n'a plus de poste depuis son départ de l'an dernier, le président James Pallotta lui aurait proposé un salaire colossal : 9,5 millions d'euros par an et un contrat de trois ans.

L'article continue ci-dessous

Des échanges réguliers avec Totti ?

Le quotidien italien avance également qu'Antonio Conte aurait eu des échanges réguliers avec Francesco Totti, la légende du club qui est devenu un dirigeant depuis deux ans. L'ancien entraîneur de la aurait ainsi demandé à ce que Dzeko, Manolas et Kolarov, trois cadres à ses yeux, ne soient pas vendues.

Le nom d'Antonio Conte a également circulé du côté de la Juventus et de l' ces dernières semaines même s'il n'y a eu aucune avancée concrète à ce jour. Avec la Vieille Dame, le technicien italien a remporté trois titres de champion d'