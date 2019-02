Serie A - La Juventus Turin à l'affût pour Mauro Icardi

En passe de devenir indésirable à l'Inter Milan, le natif de Rosario ne laisserait pas insensible la Juventus Turin, déjà venue aux renseignements.

De nouveau écarté par son entraîneur ce dimanche pour la réception de la Sampdoria (2-1) en championnat, l'Argentin Mauro Icardi, n'est plus vraiment en odeur de sainteté à Milan, lui qui a d'ores et déjà été démis de ses fonctions de capitaine de l'équipe.

En passe de devenir indésirable du côté de l'Inter, où il a notamment été pris en grippe par les fervents supporters de la Curva Nord lors de la victoire de ses coéquipiers face à la Samp, le natif de Rosario pourrait ainsi quitter le club cet été. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne devrait pas manquer de susciter les convoitises des plus grosses formations européennes, lui qui avait notamment terminé l'exercice 2017-18 avec 29 buts inscrits en championnat.

La Juventus Turin est venue aux renseignements

Parmi les clubs potentiellement intéressés, la Juventus Turin devrait même arriver en tête de liste, puisque son directeur sportif a déjà évoqué le sujet de l'attaquant argentin ce lundi. "Nous avons pris des informations. Nous voulions savoir ce que Icardi pensait de jouer pour la Juve. Mais maintenant, il n’y a plus de contacts, c’est un joueur de l’Inter et nous pensons à notre saison", a ainsi confié Fabio Paratici au média Rai Radio1.

Si des rumeurs envoyant le joueur au Real Madrid ne cessent de fleurir lors de chaque intersaison ces dernières années, force est de constater que la piste menant à la Juventus Turin apparaît comme particulièrement intéressante, tant pour la Vieille Dame que pour le principal intéressé.

En effet, cette destination lui offrirait autant de chances qu'à Madrid de soulever le trophée majeur dont il rêve tant, et il n'aurait pas à s'adapter à un nouveau championnat. Et dans le cas de la Juve, s'attacher les services d'un joueur de cette qualité pour l'ajouter à des éléments comme Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala dans un secteur offensif déjà comble, ferait office de recrutement idéal pour continuer à rêver plus grand.