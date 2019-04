Serie A - La Juventus songe à vendre Dybala malgré l'absence d'offre

L'attaquant argentin n'entre plus dans les plans des champions d'Italie, qui souhaiteraient le vendre lors du mercato estival.

Selon nos informations, le serait ouverte à un départ de Paulo Dybala lors du prochain mercato estival. L'international argentin ne ferait plus partie des plans des Bianconeri pour la saison prochaine. Son départ pourrait s'inscrire dans la volonté de renouveler largement l'effectif cet été du côté de Turin.

L'arrivée de Cristiano Ronaldo l'an passé a relégué le joueur de 25 ans dans un second rôle. Une situation qui aurait pu être bénéfique pour le club, mais Dybala cherche davantage, lui qui n'est plus assuré d'être titulaire avec la Juve depuis plusieurs mois. Ce dernier ambitionne de jouer à nouveau un rôle de leader dans un club, ce qui n'est plus le cas sous les ordres de Massimiliano Allegri, qui ne le fait pas jouer à son meilleur poste pour s'adapter à Ronaldo.

Dybala a inscrit 10 buts en 39 apparitions cette saison et sa situation est compliquée. L'heure des décisions approche, alors que sa carrière est à un tournant. Si Allegri - courtisé par plusieurs clubs européens de premier plan - devait rester, l'avenir de Dybala pourrait s'écrire ailleurs.

L'article continue ci-dessous

Déjà rétrogradé dans la hiérarchie à Turin, Dybala va en plus voir arriver Aaron Ramsey à la fin de son contrat à . La Juve est consciente que refuser une vente peut être un risque économique, même s'il n'y a pour l'heure aucune offre concrète sur la table. Plusieurs clubs ont toutefois montré leur intérêt pour le joueur dans un passé récent.

Une dispute avec Allegri, un manque de forme : les jours de Dybala à la Juve sont-ils comptés ?

Le PSG, Barcelone, ont notamment été cités à un moment donné. Dybala est arrivé à la Juve contre 32 millions d'euros en 2015 (plus 8 millions de bonus) et espère voir sa valeur augmenter significativement quatre saisons plus tard, alors que le joueur est sous contrat jusqu'en 2022. L'Argentin préfèrerait rester à Turin, mais l'incertitude autour de son rôle sportif dans un effectif bien garni pourrait rebattre les cartes.