Serie A - La Juventus n'a pas apprécié que Douglas Costa se rende à la soirée d'anniversaire de Neymar

Le voyage du Brésilien à Paris lundi soir n'a pas été au goût des dirigeants turinois même si une sanction n'est pas envisagée.

Faire la fête dans la capitale française pour célébrer le 27e anniversaire de son coéquipier en sélection et ami Neymar peut avoir des conséquences quand on joue à la Juventus. Le message envoyé par Douglas Costa à ses dirigeants était plutôt négatif et ces derniers n'ont pas aimé le voir s'amuser à Paris, même si Massimiliano Allegri avait accordé deux jours de repos à ses joueurs.

Lundi matin, avant de se rendre à Paris, l'international brésilien de 28 ans avait été impliqué dans un grave accident de la route sur la A4 près de Santhià. Pour lui, une grande frayeur et aucune conséquence. Pour le conducteur de la voiture tamponné par la Juventus, contraint d’être hospitalisé, quelques égratignures et, heureusement, rien de sérieux.

L'ancien joueur du Bayern Munich ne devrait pas être disponible ce wee-end pour affronter Sassuolo à l'extérieur ce dimanche. Il ne s'agit pas là d'une sanction de la part de son club mais bien d'une blessure. Touché au quadriceps contre Parme, l'international auriverde ne s'est pas entraîné mardi après-midi et devrait être préservé par les Bianconeri.