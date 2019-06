Serie A - La Fiorentina officiellement rachetée par Comisso

La Fiorentina change officiellement de propriétaire. La famille Della Valle a vendu le club à l'homme d'affaires italien Rocco Commisso.

La vente de la Viola de la famille Della Valle à l'homme d'affaires italien Rocco Commisso, presque acquise ces derniers jours, a été officialisée ce jeudi depuis Milan. Une transaction qui a été rendue public par un communiqué du club, publié dans la journée.

Rocco Commisso a tenu à remercier les désormais ex-patrons de la Fio : "Je tiens à remercier la famille Della Valle pour avoir dirigé la Fiorentina au cours des 17 dernières années. Diego et Andrea méritent de grands honneurs pour avoir sauvé cette entreprise des difficultés financières. Ils laissent une base solide sur laquelle construire le club", a-t-il déclaré.

"Une nouvelle aventure commence pour l'équipe qui, nous l'espérons, apportera beaucoup de satisfactions à tous, ont pour leur part déclaré les Della Valle. Surtout aux bons fans et à la ville de Florence à laquelle nous resterons toujours attachés. Parmi les différentes offres reçues, nous avons privilégié non pas la plus avantageuse économiquement pour nous, mais celle qui, selon nous, donne les meilleures garanties d'un avenir solide et passionnant pour le club, compte tenu des connaissances et de l'expertise que Rocco Commisso possède déjà dans le monde du football."

Rocco Commisso s'est ensuite exprimé devant les médias : "Je suis très heureux, au cours des trois dernières semaines, nous avons travaillé dur pour conclure l'affaire et je pense que c'est une bonne affaire."

Il a ensuite évoqué le cas de Federico Chiesa, le joueur très convoité du club. "Je ferai de mon mieux pour le garder ici. Maintenant, j'espère que les fans m'accueillent et m'aiment. J'aimerais un scénario qui nous rende fiers de ce que nous allons faire. Je n'ai jamais fait de promesses que je ne puisse tenir."

Cette passation de pouvoir marque la fin d'une époque pour la Fiorentina après 17 ans sous la direction de la famille Della Valle. Une période marquée par le retour au premier plan de l'équipe en après les passages en Serie B et C, la participation en et en Europa League et une finale de coupe d' . L'équipe s'est en revanche sauvée à la toute fin du championnat cette saison et va donc devoir être relancée l'année prochaine.