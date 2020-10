Serie A - La belle histoire des frères Insigne, buteurs face à face

L'un joue à Naples, l'autre à Benevento. Lorenzo et Roberto Insigne s'affrontaient ce dimanche après-midi en Serie A. Et ils ont marqué.

C'est la belle histoire du week-end du côté de la . Lorenzo Insigne, attaquant vedette du Napoli depuis plusieurs saisons, retrouvait son frère, Roberto, formé dans le sud de la Botte mais apparu à seulement deux reprises dans sa carrière avec les Partenopei.

Depuis 2018, ce dernier évolue du côté de Benevento, adversaire des hommes de Gennaro Gattuso ce dimanche après-midi. Une rencontre dont les deux bonhommes se souviendront, puisqu'ils ont chacun inscrit un but.

C'est le plus jeune, Roberto, qui a ouvert le score pour les siens grâce à son premier but dans l'élite italienne, avant d'être tiraillé par l'émotion. "Je suis très, très heureux, affirmait-il à la pause à DAZN. Mais je suis désolé d'avoir marqué mon premier but en contre mon frère."

Une joie de courte durée, puisque Lorenzo, s'est offert son 92e but avec à l'heure de jeu pour remettre les siens sur le chemin de la victoire. De quoi écrire une belle page d'histoire, puisque c'est la deuxième fois que deux frères marquent face à face en , une première depuis 1949.