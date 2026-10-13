Serie A : l’énième défaite coûte cher à Stroppa. Les bookmakers « condamnent » le Venezia à la relégation ; Parme est désormais lui aussi menacé, avec une cote à 1,80

Six défaites lors des six premières journées de championnat, avec au moins deux buts encaissés à chaque match. Un bilan qui a non seulement coûté son poste à Giovanni Stroppa mais qui « condamne » aussi Venise à la relégation : tel est le verdict des analystes de Betflag et Planetwin365, qui placent le club en tête des candidats à une remontée immédiate en Serie B, avec une cote de 1,45.





Le « podium » est complété par Monza, coté à 1,65, et Lecce, dont la cote est de 1,75 malgré ses six points au compteur. Parmi les cinq équipes qui comptent quatre points, une attention particulière se porte sur Parme, dont la cote a chuté à 1,80 après les débuts d’Alberto Gilardino face à l’Inter. Il a succédé à Carlos Cuesta pendant la trêve.





Sa première victoire de la saison, obtenue face à la Fiorentina dans un duel direct, redonne confiance au Genoa, qui « respire » avec une cote de 2,50. La Fiorentina et l’Udinese comptent elles aussi quatre points au classement, mais ne risquent pas la relégation selon les bookmakers : leur descente est cotée à 10,00 dans les deux cas. La cote de Frosinone s’établit en revanche à 7,00 : le club ne peut pas encore se dire à l’abri malgré son excellent début de championnat. Celle du Torino est de 9,00.



