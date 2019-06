Serie A - Dalla Bona : "L'Inter de Conte battra la Juventus de Sarri et Ronaldo"

L'ancien milieu de terrain de Chelsea pense que l'arrivée des deux anciens entraîneurs des Blues conduira à des changements en tête du championnat.

Samuele Dalla Bona a regardé de près les passages d'Antonio Conte et de Maurizio Sarri dans son ancien club de . Selon lui, le nouveau technicien de l' a toutes les chances de dépasser son homologue dans la lutte pour le titre en la saison prochaine.

Sarri a été intronisé entraîneur de la en remplacement d'Allegri cette semaine après une seule et unique saison à la tête des Blues, marquée par la victoire en Europa League et une troisième place en . Pendant ce temps, Conte a pris une année de recul avant de revenir aux affaires en .

Les Nerazzuri ont terminé quatrièmes la saison dernière avec pas moins de 21 points de retard sur la Juventus, championne pour la huitième fois consécutive. Le travail de Sarri sera d'en remporter un neuvième, mais Dalla Bona est persuadé que Conte pourrait lui poser des problèmes.

"Avec Chelsea, Sarri a eu une saison correcte, ce n'était ni bon ni mauvais, estime-t-il pour Goal. Je vois Chelsea comme une grande équipe et ils auraient pu faire mieux. Je ne sais pas pourquoi la Juventus a pris Sarri. Honnêtement, je suis un peu surpris. Il a gagné l'Europa League mais il avait une bonne équipe à Chelsea.

"Je n'aime pas vraiment son style de football. Je pense qu'après février il a un peu changé. Quand il a joué au Sarriball, il a perdu 0-6 à . Il a dû changer un peu et ils ont eu quelques bons résultats vers la fin. Il n'a pa beaucoup gagné et je ne sais pas s'il est le meilleur profil pour la Juventus. Faire aussi bien qu'Allegri ne sera pas simple.

"Je suis sûr que Conte peut battre Sarri et sa Juventus dans la course pour le titre. Peut-être pas la première année, mais c'est un gagneur, il l'a montré à la Juventus et à Chelsea. Il a eu un problème avec [Diego] Costa et d'autres mais je l'aime beaucoup. Quand il est venu à Chelsea, j'étais sûr qu'il allait gagner. Maintenant qu'il va à l'Inter, je suis sûr que cela va être une équipe très forte. Ils ne vont pas terminer 20 points derrière la Juventus, c'est sûr. Je pense que c'est un meilleur entraîneur que Sarri."

"Je pense que Conte serait retourné à la Juventus mais peut-être qu'ils n'ont pas voulu à cause de son caractère. Après Allegri, je pense qu'il valait mieux un retour de Conte que Sarri."

Lors de sa présentation officielle, Sarri a notamment concédé qu'avoir Cristiano Ronaldo sous ses ordres serait un véritable pas en avant dans sa carrière. Dalla Bona ne croit pas que le Portugais ait vraiment besoin de ses instructions. "Je pense que Crisitiano Ronaldo peut jouer tout seul sans les conseils de qui que ce soit.

"Je suis allé au Juventus Stadium plein de fois, ils jouaient des passes courtes avec Pjanic. Je ne suis pas certain qu'il y ait des changements avec Sarri." L'Italien prépare désormais un stafe de pré-saison en Asie où son équipe affrontera et l'Inter à Singapour et en dans le cadre de l'International Champions Cup. Ils affronteront ensuite l'Atlético le 10 août en .