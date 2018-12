Serie A : Cristiano Ronaldo affiche son soutien à Kalidou Koulibaly, victime d'insultes racistes

Victime d'insultes racistes contre l'Inter, l'international sénégalais a reçu le soutien de Cristiano Ronaldo sur les réseaux sociaux.

Mercredi soir, l'Inter s'est adjugé le choc du championnat italien contre Naples (1-0), mais cette belle affiche a été ternie par les insultes racistes proférées à l'encontre de Kalidou Koulibaly.

Le défenseur central sénégalais a fini par perdre ses nerfs d'ailleurs en seconde période, exclu par l'arbitre après l'avoir applaudi ironiquement. "Je regrette la défaite et d'avoir quitté mes frères, a expliqué l'intéressé. Mais je suis fier de la couleur de ma peau. D'être français, sénégalais, napolitain : homme."



Mais Koulibaly a reçu un soutien de taille avec Cristiano Ronaldo, qui a également fait part de sa colère après ce triste épisode. "Dans le monde et dans le football, je veux toujours de l'éducation et du respect. Non au racisme et à toute forme de discrimination !!!", a lâché CR7 sur son compte Instagram.