Serie A | Classement et calendrier de l'Inter, l'Atalanta, Milan et la Roma - Les différents scenarii possibles pour la Ligue des champions

À 2 levées de la fin en Serie A, l'Inter, l'Atalanta, l'AC Milan et l'AS Roma se disputeront les deux dernières places pour disputer la prochaine C1.

Le championnat d' touche à sa fin. À deux journées du baisser de rideau, plusieurs vérités n'ont pas encore été livrées. Si comme chaque année ou presque, le suspense n'a pas duré longtemps tout en haut du classement, avec une impériale qui a officialisé un huitième titre consécutif, tout reste à jouer dans la course aux places qualificatives pour la derrière la Vieille Dame et . La bataille en question concerne cinq formations pour les deux derniers spots, celles situées entre la troisième et la septième place.

L' et l' Bergame sont en bonne voie pour composter leur ticket mais l' , l' et même le peuvent encore rêver à la plus prestigieuse des compétitions.

QUEL EST LE CLASSEMENT ACTUEL DE LA SERIE A ?

Classement Classement Matches joués Points Différence 1. Juventus 36 89 +42 2. Naples 36 76 +36 3. Inter Milan 36 66 +26 4. Atalanta 36 65 +29 5. AC Milan 36 62 +16 6. AS Roma 36 62 +17 7. Torino 36 60 +16

En cas d'égalité entre deux équipes à l'issue de la saison c'est le goal-average particulier entre deux équipes qui prévaut. Par conséquent, l'Inter Milan a l'avantage sur l'AC Milan et l'AS Roma en cas d'égalité, mais pas sur l'Atalanta (1 défaite et 1 nul). De son côté, l'Atalanta devra faire en sorte de ne pas être à égalité avec l'AC Milan sous peine d'être dépassé par le club milanais en raison de sa lourde défaite à domicile lors de la 24ème journée. Enfin, l'AS Roma, actuellement derrière l'AC Milan en raison de son bilan contre le club milanais, n'a l'avantage contre aucun de ses concurrents directs en cas d'égalité.

QUELLES SONT LES DYNAMIQUES DES ÉQUIPES

L'Atalanta, déterminé à disputer pour la première fois de son histoire la phase de poules de la Ligue des champions, compte 4 succès lors de ses 5 derniers matches. Le club de Bergame est aussi invaincu depuis la mi-février et la 23ème journée de contre le Torino.

Troisième du classement, l'Inter Milan a vu son avance s'estomper ces dernières semaines, mais le club lombard n'a plus perdu depuis la 29ème journée contre la . La dynamique est également contrastée pour l'AC Milan, qui compte 3 victoires lors de ses 5 derniers matches, mais aussi la Roma et le Torino. Les Giallorossi, qui sortent la tête de l'eau, restent dans le rétroviseur de Milan en n'ayant concédé aucun revers depuis 8 matches. Et le Toro peut toujours croire mathématiquement à une qualification.

QUEL EST LE CALENDRIER DE L'INTER MILAN ?

Le calendrier de l'Inter est ardu. L'équipe de Luciano Spalletti se déplacera le 19 mai à Naples, qui ne galvaude pas ses derniers matches, et accueillera le 26 mai une formation de bas de tableau, , qui jouera peut-être encore sa peau en Serie A.

QUEL EST LE CALENDRIER DE L'ATALANTA ?

Le programme de l'Atalanta ressemble un peu à celui de l'Inter, mais un déplacement à Turin, contre un champion démobilisé depuis son sacre, n'est plus insurmontable. Et pour conclure, l'Atalanta accueillera dans son antre une équipe engluée dans le ventre mou, .

QUEL EST LE CALENDRIER DE L'AC MILAN ?

Les Rossoneri peuvent parvenir à leurs fins en réalisant un sans-faute. L'affaire n'a rien d'un exploit puisque Milan affrontera une équipe déjà reléguée, , et terminera contre la , qui n'a plus rien à jouer.

QUEL EST LE CALENDRIER DE L'AS ROMA ?

Le calendrier de la Roma n'est guère plus complexe avec deux adversaires de seconde partie de tableau au menu : Sassuolo, aussi, et , qui a quasiment assuré son maintien et n'aura certainement plus rien à jouer lors de la 38ème journée.

QUEL EST LE CALENDRIER DU TORINO ?

Le deuxième club de Turin n'a pas le droit à l'erreur et doit espérer un faux-pas des autres. Le premier de ces matches sera un déplacement à Empoli, qui est dans une situation critique, avant un dernier match difficile face à la Lazio de Rome, tout juste sacrée en .