Serie A | Calendrier, horaire, classement : la course au maintien avec 7 équipes concernées

Sept équipes peuvent encore craindre pour leur place en Serie A, tandis que le Chievo et Frosinone sont déjà assurés de la descente.

Il reste trois journées à jouer dans le championnat italien. Deux équipes ont déjà été condamnées à la descente, en l'occurrence le et . Une troisième formation les accompagnera à l'issue de l'exercice. Un statut de relégable auxquels espèrent échapper , , , et . Et à un degré moindre la et

QUEL EST LE CLASSEMENT ACTUEL DE LA SERIE A ?

Classement Classement Matches joués Points Différence 12. Cagliari 35 40 -16 13. Fiorentina 35 40 4 14. Parme 35 38 -17 15. Bologne 35 37 -12 16. Genoa 35 36 -17 17. Udinese 35 34 -18 18. Empoli 35 32 -22

Mathématiquement, elles sont encore sept équipes à pouvoir emprunter l'ascenseur dans le championnat. Toutefois, c'est un sort auquel devraient logquement échapper la Fiorentina et Cagliari. Avec huit points d'avance sur le 18e, les Sardes et les Toscans sont quasiment sauvés.

Parme et Bologne sont aussi bien partis pour continuer dans l'élite. En revanche, le Genoa, Udinese et Empoli ont de fortes chances de trembler jusqu'au bout.

QUELLES SONT LES DYNAMIQUES DES ÉQUIPES

Empoli occupe la place la moins enviable en ce moment. Pourtant Bennacer et consorts restent sur un succès encourageant contre la Fiorentina. Un succès qui a ravivé leurs chances de survie. 17e, L'Udinese n'a plus gagné depuis cinq matches mais reste aussi sur un nul intéressant contre l'Inter. Le Genoa, de son côté, affiche une série de sept matches sans le moindre succès.

Pour ce qui est de Bologne, elle n'a perdu qu'un seul de ses cinq derniers matches, mais c'était, notamment le dernier, contre l' . Parme est dans le dur puisque sa dernière victoire date d'il y a deux journées, mais le promu reste aussi sur cinq nuls de rang. Enfin, la Viola accumule également les faux-pas puisqu'elle reste sur quatre défaite d'affilée.

QUEL EST LE CALENDRIER DES ÉQUIPES ?

Le calendrier du Cagliari Date Match Horaire 11/05 Cagliari vs 18h 18/05 Genoa vs Cagliari 18h 26/05 Cagliari vs Udinese 15h

Le calendrier de Fiorentina Date Match Horaire 11/05 Fiorentina vs Milan 20h30 19/05 Parme vs Fiorentina 15h 26/05 Fiorentina vs Genoa 15h

Le calendrier de Parme Date Match Horaire 13/05 Bologne vs Parme 19h 19/05 Parme vs Fiorentina 15h 26/05 vs Parme 15h

Le calendrier de Bologne Date Match Horaire 13/05 Bologne vs Parme 19h 20/05 Lazio vs Bologne 20h30 26/05 Bologne vs 15h

Le calendrier de Genoa Date Match Horaire 11/05 vs Genoa 15h 18/05 Genoa vs Cagliari 18h 26/05 Fiorentina vs Genoa 15h

Le calendrier d'Udinese Date Match Horaire 12/05 Frosinone vs Udinese 18h 18/05 Udinese vs 18h 26/05 Cagliari vs Udinese 15h

Le calendrier d'Empoli Date Match Horaire 12/05 vs Empoli 15h 19/05 Empoli vs 15h 26/05 vs Empoli 15h

L'AVIS DE LA RÉDACTION

La Fiorentina et Cagliari n'ont plus grand-chose à craindre en cette fin de saison. La lutte pour le maintien devrait donc se limiter à un combat à cinq, voire même à trois. Le Genoa, Empoli et l'Udinese sont les plus menacés et se tiennent dans un mouchoir de poche.

Vu le calendrier qui l'attend, Empoli, actuellement reléguable, va avoir du mal à sauver sa place. L'équipe d'Aurelio Andreazzoli affrontera deux équipes qui sont actuellement en course pour une place en C1.

Pronostique : Empoli relegué